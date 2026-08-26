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Kevin Parra, el extremo colombiano que está en el radar de Newell's

El futbolista de 23 años pertenece a Atlético Nacional y aparece como una de las alternativas que analiza el club rosarino para reforzar el ataque. El conjunto colombiano tendría una postura favorable ante una eventual salida.

26/08/2026 | 07:29Redacción Cadena 3 Rosario

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Kevin Parra, extremo colombiano de 23 años.

FOTO: Kevin Parra, extremo colombiano de 23 años.

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Newell's Old Boys tiene en carpeta a Kevin Parra, extremo colombiano de 23 años que pertenece al Atlético Nacional. El interés del club rosarino se conoció en las últimas horas y coincide con la búsqueda de un jugador para reforzar los extremos del equipo de Frank Kudelka

Parra regresó recientemente al Atlético Nacional luego de un préstamo en Inter de Bogotá, donde disputó 21 partidos durante el primer semestre. El futbolista es considerado una alternativa para jugar por izquierda, aunque también puede desempeñarse por dentro. El actual entrenador de Nacional, Lucas González, ya había destacado sus condiciones y señaló que puede actuar como extremo por izquierda y ocupar otras posiciones ofensivas.

Newell's podría avanzar con una propuesta por el jugador y en Atlético Nacional existiría una postura favorable a analizar una eventual salida. Por el momento, no habría una oferta formal de presentación, por lo que la negociación todavía está en una etapa inicial. Su vínculo con Atlético Nacional se extiende hasta diciembre de 2027 y su valor de mercado está estimado en unos 900 mil euros. 

Información de Gonzálo Calvigioni.

Lectura rápida

¿Qué jugador está en carpeta de Newell's Old Boys?
Kevin Parra, un extremo colombiano de 23 años.

¿A qué club pertenece Kevin Parra?
Pertenece al Atlético Nacional de Medellín.

¿Qué posición juega Parra?
Se desempeña como extremo izquierdo.

¿Quién es el entrenador de Newell's Old Boys?
El entrenador es Frank Kudelka.

¿Por qué busca Newell's Old Boys a un extremo?
Busca sumar variantes para el ataque, ya que es una de las necesidades del equipo.

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