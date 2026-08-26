Robo violento en Funes: maniataron a una familia, se llevaron $900 mil y volcaron durante la huida
Tres hombres y un adolescente de 13 años fueron apresados tras una persecución que terminó con la camioneta volcada. Secuestraron tres armas de fuego y recuperaron el vehículo del propietario.
26/08/2026 | 08:36Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los cuatro ladrones volcaron durante su huida.
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Audio. Asalto, persecución y vuelco en Funes: tres hombres y un adolescente fueron detenidos
Cadena 3 Rosario
Un violento robo se produjo este martes en un autoservicio ubicado en Las Heras y Ruta 9, en la ciudad de Funes. Tres delincuentes, de 22, 23 y 28 años, ingresaron armados al comercio, amenazaron al dueño, a su madre de más de 80 años y a otro familiar, y los mantuvieron maniatados durante unos 45 minutos.
Durante el asalto, los delincuentes se llevaron cerca de 900 mil pesos en efectivo, electrodomésticos y mercadería del local. Además, escaparon a bordo de una camioneta Ford Ranger que pertenecía al propietario del autoservicio, a quien utilizaron para trasladar el vehículo y parte del botín.
Tras el aviso a la Policía, se inició una persecución que terminó en la zona de Catamarca y Ruta 9, a aproximadamente un kilómetro y medio o dos del comercio. La camioneta terminó volcada luego de impactar contra dos móviles policiales y los tres sospechosos fueron detenidos.
FOTO: Autoservicio ubicado en Las Heras y Ruta 9 en Funes.
En el procedimiento también quedó detenido un adolescente de 13 años, que se encontraba dentro del vehículo. Además, los agentes secuestraron tres armas de fuego, entre ellas una pistola calibre 9 milímetros y un revólver.
El autoservicio permanecía cerrado esta mañana mientras se aguardaba la realización de las pericias y una conferencia de prensa de las autoridades. El hecho generó preocupación en Funes, ya que se trata de un episodio de extrema violencia que no resulta habitual en esa zona de la ciudad.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el autoservicio? Un violento robo donde tres delincuentes amenazaron al dueño y a su familia, manteniéndolos maniatados.
¿Quiénes fueron los delincuentes? Tres hombres de 22, 23 y 28 años, y un adolescente de 13 años detenido posteriormente.
¿Cuándo sucedió el robo? El robo ocurrió este martes.
¿Dónde se llevó a cabo el robo? En un autoservicio ubicado en Las Heras y Ruta 9, en la ciudad de Funes.
¿Cómo terminó la persecución? La persecución terminó en Catamarca y Ruta 9, donde la camioneta volcada fue encontrada y los delincuentes detenidos.
¿Por qué generó preocupación el hecho? Se trató de un episodio de extrema violencia inusual en la zona de Funes.