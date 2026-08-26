Robo violento en Funes: maniataron a una familia, se llevaron $900 mil y volcaron durante la huida

Un violento robo se produjo este martes en un autoservicio ubicado en Las Heras y Ruta 9, en la ciudad de Funes. Tres delincuentes, de 22, 23 y 28 años, ingresaron armados al comercio, amenazaron al dueño, a su madre de más de 80 años y a otro familiar, y los mantuvieron maniatados durante unos 45 minutos.

Durante el asalto, los delincuentes se llevaron cerca de 900 mil pesos en efectivo, electrodomésticos y mercadería del local. Además, escaparon a bordo de una camioneta Ford Ranger que pertenecía al propietario del autoservicio, a quien utilizaron para trasladar el vehículo y parte del botín.

Tras el aviso a la Policía, se inició una persecución que terminó en la zona de Catamarca y Ruta 9, a aproximadamente un kilómetro y medio o dos del comercio. La camioneta terminó volcada luego de impactar contra dos móviles policiales y los tres sospechosos fueron detenidos.

FOTO: Autoservicio ubicado en Las Heras y Ruta 9 en Funes.

En el procedimiento también quedó detenido un adolescente de 13 años, que se encontraba dentro del vehículo. Además, los agentes secuestraron tres armas de fuego, entre ellas una pistola calibre 9 milímetros y un revólver.

El autoservicio permanecía cerrado esta mañana mientras se aguardaba la realización de las pericias y una conferencia de prensa de las autoridades. El hecho generó preocupación en Funes, ya que se trata de un episodio de extrema violencia que no resulta habitual en esa zona de la ciudad.

Informe de Fernando Carrafiello.