La depresión podría frenar la producción de nuevas neuronas en el cerebro

Investigadores del Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons encontraron que la depresión en adultos puede interrumpir la producción de nuevas neuronas en el hipocampo, una región del cerebro crucial para la memoria y las respuestas emocionales. Este hallazgo, publicado en Nature Medicine, sugiere que la incapacidad de generar nuevas neuronas podría debilitar la capacidad del cerebro para diferenciar experiencias nuevas de recuerdos dolorosos.

El estudio proporcionó la primera evidencia de que la neurogénesis, el proceso de formación de nuevas neuronas, se detiene en individuos con trastorno depresivo mayor. Según la doctora Maura Dupont, quien lideró la investigación, el enfoque tradicional sobre la depresión como una enfermedad causada por deficiencias de neurotransmisores, como la serotonina, ha evolucionado. Ahora se considera que la depresión resulta de múltiples factores que afectan la capacidad de los neuronas para adaptarse al estrés y a los cambios ambientales.

El hipocampo es una de las pocas áreas del cerebro adulto donde se generan nuevas neuronas, lo que resalta su importancia en la interpretación de experiencias. Los cambios en esta región pueden contribuir a que las personas con depresión interpreten los acontecimientos de manera más negativa. Dupont explicó que la incapacidad para crear nuevas neuronas podría reducir la resiliencia necesaria para adaptarse a nuevas situaciones.

La investigación reveló que la formación de nuevas neuronas no es el único aspecto afectado por la depresión. Se detectaron alteraciones moleculares en el circuito hipocampal, que también es responsable de almacenar recuerdos episódicos y su significado emocional. Los genes involucrados en la comunicación entre neuronas, la producción de energía celular y el transporte de materiales dentro de las células mostraron evidencia de inflamación y estrés celular en personas con depresión.

Para llevar a cabo el estudio, se analizaron casi medio millón de células cerebrales de personas con depresión y sujetos de control, lo que permitió a los investigadores medir la actividad de cada gen y determinar la localización de las células afectadas dentro del circuito hipocampal. Esta vasta base de datos proporcionó información sobre cómo las células individuales estaban funcionando y qué cambios se habían producido.

La investigación también reveló que la actividad de varios genes, cuyas variantes se han asociado previamente con la depresión mayor, estaba alterada. Los cambios epigenéticos, que pueden ser influenciados por factores ambientales, también fueron identificados. Estos mecanismos epigenéticos pueden regular la actividad de los genes sin modificar la secuencia de ADN subyacente.

La doctora Dupont destacó que la diversidad de cambios moleculares podría explicar por qué la depresión se presenta de manera diferente en cada individuo. El estudio propone que la depresión podría clasificarse según sus características moleculares, similar a como se hace con el cáncer, lo que podría conducir a tratamientos más específicos y efectivos.

El trabajo titulado "Dysregulated adult hippocampal neurogenesis in major depressive disorders" fue publicado el 21 de agosto de 2026. Los hallazgos podrían abrir nuevas vías para el desarrollo de tratamientos personalizados que atiendan las distintas formas biológicas de la depresión.