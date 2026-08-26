Primer balance del cierre con portones en Villa Allende: "51 noches sin robos"

Desde hace 51 noches, dos barrios de Villa Allende —Pan de Azúcar y Lomas Sur— cierran algunas de sus calles secundarias con portones entre las 22 y las 6 de la mañana. No se trata de un country ni de un cierre total: los vecinos pueden entrar y salir por corredores habilitados. El objetivo era devolver seguridad a espacios abiertos.

El intendente Pablo Cornet ofreció el primer balance provisorio y fue contundente: “51 noches sin robos”.

“Ha habido un solo hecho que fue una tentativa de robo, que nunca se consumó. Sacando la vandalización de un portón, que fue de público conocimiento, hubo una sola tentativa”, explicó. Ese daño al portón se reparó y no se repitió.

La noche cambió en los barrios

Más allá de las estadísticas, Cornet destacó un cambio perceptible en la vida cotidiana.

“El barrio hoy vive una paz y una tranquilidad que antes no vivía. Ya no están las motos que van y vienen. El tránsito por las principales quedó limitado a solo corredores que usan los que quieren entrar y salir, pero no los que quieren usar el barrio de paso”, dijo.

Uno de los barrios está cerca de una zona de boliches. Antes, quienes salían de esos locales se metían en las calles del vecindario. “Ahora también se cortó en gran parte eso”, señaló.

Impacto en toda la ciudad

El intendente fue cauto, pero adelantó un dato más amplio: los hechos delictivos nocturnos en toda Villa Allende se desplomaron.

“Pasamos de 14, 15, 16 por noche a cuatro en lo que va de agosto”. Aclaró que no es cero y que el sistema no es infalible, pero la mejora es sustancial. Parte del análisis que aún realizan es cuánto de esa baja se debe a que los dos barrios ya no se usan como vía de escape.

Reclamos y cautela

Consultado sobre quienes se resistieron a la medida, Cornet respondió con prudencia: en 51 noches no recibió reclamos formales. Solo una crítica de un referente vecinal, más ligada a que no se cerraron más calles que a la medida en sí.

“No se trataba de cerrar todo, se trataba de mejorar la situación y cerrar algunas calles secundarias”.

Por ahora no anuncian nuevas instalaciones de portones. Prefieren esperar. “Un buen periodo de medición son seis meses; lo ideal, un año”, dijo. Julio fue atípico por el Mundial y quieren comparar con estacionalidad completa.

Cuando termine agosto, la Municipalidad promete un informe más completo.

Entrevista de Juntos.