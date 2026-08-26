¿Decidimos realmente? Un estudio desafía la idea de que el cerebro toma decisiones

Un reciente estudio realizado por el profesor Tom James de la Universidad de Indiana desafió la noción tradicional de que el cerebro posee un sistema central que toma decisiones. Según sus investigaciones, lo que experimentamos como una elección puede surgir de la interacción constante entre la percepción, el movimiento, el cuerpo y el mundo que nos rodea.

Durante décadas, tanto las teorías científicas como la intuición cotidiana han descrito la toma de decisiones como un proceso secuencial. Primero, se percibe algo, luego se piensa en ello y se elige, y finalmente se actúa. Cada paso se ha considerado correspondiente a una función cerebral distinta, pasando del procesamiento sensorial a la cognición y luego a la actividad motora. Sin embargo, el profesor James argumenta que esta explicación, a veces denominada el "modelo sándwich", no se alinea con lo que los científicos conocen sobre el cerebro.

El estudio indica que la sensación tiene mecanismos sensoriales identificables, y la acción tiene mecanismos motores claros. Sin embargo, el supuesto proceso cognitivo que se encuentra entre ambos no parece tener un proceso neural correspondiente que funcione como un tomador de decisiones distinto. En lugar de proponer un sistema de toma de decisiones dedicado que dirija el comportamiento, James sugiere que los procesos sensoriales, sensoriomotores y motores producen lo que él denomina 'selección de acción'. En este sentido, el comportamiento emerge de las interacciones continuas entre el cerebro, el cuerpo y el entorno.

Esta perspectiva no implica que James considere que las decisiones son irreales. "Por supuesto que las decisiones existen. Usamos este lenguaje todo el tiempo y es muy útil para describir el comportamiento", aclaró. Sin embargo, sugiere que el cerebro no necesita un proceso que lo haga parecer que toma decisiones. En su artículo titulado "Mecanismos sensoriomotores de decisiones y acciones", publicado en el Journal of Cognitive Neuroscience, presenta esta argumentación.

Para desarrollar su argumento, James emplea un marco "físico" que se asocia con filósofos como Daniel Dennett. Este enfoque deja en claro lo que James considera una suposición básica en la ciencia: los fenómenos físicos pueden causar tanto fenómenos físicos como no físicos, mientras que los fenómenos no físicos no pueden causar eventos físicos por sí mismos. Por ejemplo, los procesos sensoriales y motores son físicos, mientras que las decisiones son consideradas no físicas. Si esto es cierto, James argumenta que una decisión no puede literalmente causar una acción física.

Para ilustrar su punto, utiliza varias analogías. Comparando las decisiones con el concepto de centro de masa, James propone que las decisiones pueden funcionar de manera similar. Un centro de masa es un concepto matemático útil, pero no puede ejercer una fuerza física de forma independiente. De manera similar, James sugiere que una decisión puede ser una descripción abstracta en lugar de una entidad física que causa algo directamente.

Además, James destaca que conceptos útiles pueden volverse menos informativos cuando los científicos necesitan entender eventos a un nivel más detallado. Por ejemplo, el término "universidad" representa las actividades de una institución, pero no proporciona información específica sobre eventos concretos. De la misma manera, James sostiene que las decisiones pueden ofrecer una descripción útil del comportamiento sin revelar los mecanismos físicos que lo producen.

El profesor James utiliza un tercer ejemplo para profundizar su argumento. Se refiere a un robot construido con un número reducido de módulos sensoriales, motores y sensoriomotores. Este robot muestra un comportamiento de "seguimiento de pared" que parece intencional. Desde el exterior, parece que tiene metas y estrategias. Sin embargo, el robot no posee un sistema diseñado para tomar decisiones.

Este planteamiento genera una pregunta provocativa: si una máquina relativamente simple puede producir un comportamiento que parece intencional sin tener un sistema de toma de decisiones, ¿podría el comportamiento humano también parecer resultado de decisiones centralizadas, incluso si no existe un proceso central tal?

El estudio de James propone que esta explicación es más parsimoniosa que asumir que el cerebro contiene un "controlador central de nivel superior" que regula los procesos sensoriales y motores. Este concepto de controlador central también plantea un problema filosófico discutido desde los tiempos de Descartes: si una entidad de nivel superior en el cerebro es responsable de observar información y decidir qué hacer, aún se necesita explicar cómo funciona ese controlador.

En lugar de invocar un tomador de decisiones interno, James sugiere centrarse directamente en los sistemas sensoriales y motores que generan el comportamiento. Si la toma de decisiones surge de interacciones continuas entre el cerebro, el cuerpo y el entorno, el estudio de este fenómeno requerirá métodos experimentales capaces de captar esa complejidad. James reconoce que esto presenta oportunidades emocionantes y desafíos metodológicos difíciles.

Su laboratorio ha comenzado a explorar esta dirección, utilizando ideas de la cognición incorporada y la psicología ecológica. James cree que este enfoque podría ayudar a la neurociencia cognitiva a descubrir los mecanismos que dan lugar a lo que describimos como toma de decisiones, así como a investigar otros fenómenos cognitivos y mentales que tradicionalmente se han tratado como procesos distintos dentro del cerebro.