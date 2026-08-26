La Tomatina: un mar de tomates y turistas en Buñol, España

FOTO: La épica batalla de tomates de La Tomatina atrae a miles a un pequeño pueblo español

BUÑOL, España (AP) — Este miércoles, miles de entusiastas se congregaron en Buñol para participar en la famosa batalla de comida conocida como La Tomatina, donde se lanzaron hasta 165 toneladas de tomates muy maduros, tiñendo de rojo las calles de este pequeño pueblo del este de España.

La caótica celebración tiene una duración de una hora y se desarrolla en las calles del pueblo, que se preparan con lonas para proteger sus edificios. Los orígenes de esta fiesta se remontan a una pelea de comida ocurrida en 1945.

A pesar de ser prohibida por el dictador Francisco Franco en la década de 1950, La Tomatina resurgió como una tradición anual. La cobertura mediática en los años 80 ayudó a popularizar el evento, transformándolo en un atractivo internacional.

Este año, se estima que más de 20.000 personas participen en la batalla. Aproximadamente el 40% de los asistentes en los últimos tres años son turistas extranjeros, según reportes de la agencia de noticias EFE.

En años recientes, ha habido un aumento significativo en la llegada de visitantes desde India, impulsados por la película de Bollywood "Zindagi N Milegi Dobara" ("Solo se vive una vez"), lanzada en 2011, que incluyó una recreación de La Tomatina, dándole visibilidad a la fiesta entre el público indio.

Romail Khokhar, un joven de 27 años de Mumbai, compartió su entusiasmo mientras esperaba ansioso el inicio de su tercera batalla de tomates. "La verdad es que me siento genial. Es el mejor festival en el que he estado y lo disfruto mucho", expresó Khokhar, quien es dueño de un negocio de ropa.

Existen eventos similares en lugares como Florida, Londres, Ámsterdam, en el pueblo colombiano de Sutamarchán y en Hyderabad, India.

Los asistentes no locales deben pagar 15 euros (17,50 dólares) por un boleto. La única regla es aplastar los tomates antes de lanzarlos para evitar lesiones, aunque muchos participantes optan por usar gafas de natación y tapones para los oídos como medidas de protección.

Al sonar el cañonazo que marca el final de la batalla, la multitud se enjuaga en duchas comunitarias cercanas, mientras que las calles son limpiadas con mangueras. A pesar de que las manchas de tomate pueden ser difíciles de quitar, el ácido cítrico de los tomates actúa como un agente limpiador, dejando a menudo las calles de Buñol más limpias que antes.