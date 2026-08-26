Destrucción total de almacén de Wildberries en Rusia tras ataque de drones ucranianos

Drones ucranianos de largo alcance han vuelto a atacar un almacén del gigante del comercio electrónico ruso, Wildberries, provocando un incendio devastador que ha destruido por completo la instalación, según informaron las autoridades locales el miércoles.

Este almacén, situado en la región de Tambov, al sureste de Moscú y a varios cientos de kilómetros de la frontera con Ucrania, ya había sido blanco de un ataque previo el 18 de julio, que dejó un saldo de siete muertos. Este ataque inicial marcó el comienzo de una campaña aérea ucraniana que ha golpeado repetidamente a Wildberries, una empresa que ha sido comparada con Amazon por su tamaño y relevancia comercial.

Las capacidades avanzadas de Ucrania en el uso de drones, desarrolladas desde la invasión rusa en febrero de 2022, han permitido a sus fuerzas atacar múltiples instalaciones de Wildberries en diversas regiones de Rusia en las últimas semanas. Funcionarios de Kiev sostienen que entre los productos que vende la empresa se encuentran equipos y componentes utilizados por el ejército ruso. Los ataques han tenido también el efecto de desestabilizar a la población que vive lejos del frente de batalla y de afectar la economía rusa.

En respuesta, el Kremlin ha intensificado su ofensiva, lanzando misiles balísticos y de crucero, así como drones a reacción, lo que ha resultado en la muerte de miles de civiles. Ucrania ha realizado casi a diario ataques con drones, buscando saturar las defensas antiaéreas rusas. El Ministerio de Defensa ruso informó que en la última noche se derribaron 426 drones ucranianos en 15 regiones rusas, incluida Crimea, que fue anexada ilegalmente.

Wildberries ha confirmado el ataque nocturno y el incendio en su almacén de Tambov, señalando que el recinto fue evacuado, aunque no se han brindado detalles sobre la magnitud de los daños.

El gobernador de Tambov, Yevgeny Pervyshov, indicó que el incendio arrasó completamente el centro logístico y provocó dos heridos: un joven de 19 años con una conmoción cerebral y una mujer de 49 con una fractura en un dedo. Además, se reportaron dos muertes y otros dos heridos en la región de Lipetsk, al sur de Moscú, debido a un dron que cayó sobre una vivienda y provocó un incendio.

Por otro lado, Ucrania ha extendido sus ataques a instalaciones petroleras rusas, esenciales para la economía del país, y se han recibido informes no confirmados de que una refinería en la región de Nizhny Novgorod también fue atacada el miércoles. El gobernador Gleb Nikitin confirmó el ataque, indicando que una "instalación industrial" sufrió daños, aunque sin proporcionar más detalles.