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"Volvió el fiado": almaceneros advierten que los clientes buscan alternativas para comprar

Juan Milito, referente de la Unión de Almaceneros de Rosario, describió los cambios en los hábitos de consumo y señaló que también aumentó el uso de tarjetas de crédito en los comercios de cercanía.

26/08/2026 | 07:13Redacción Cadena 3 Rosario

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Desde la Unión de Almaceneros de Rosario advierten que las dificultades para llegar a fin de mes están modificando los hábitos de compra en los comercios de cercanía. Según explicó Juan Milito, referente de la entidad, los vecinos recurren cada vez más a distintas alternativas para poder abastecerse de alimentos.

“La gente no tiene dinero y usa las herramientas que puede para financiarse”, sostuvo Milito. Señaló que los consumidores concurren con mayor frecuencia a los negocios de barrio, que funcionan como una suerte de “extensión de su casa” para abastecerse, y que además buscan los productos más económicos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Uno de los cambios más notorios es el uso de tarjetas de crédito para comprar alimentos. “Está comprando más con tarjeta de crédito, cosa que era desusado en el tema de los negocios de proximidad”, explicó el dirigente. También advirtió que, en algunos casos, los clientes ya tienen las tarjetas bloqueadas por falta de pago.

Frente a esta situación, Milito contó que también volvió una práctica tradicional en los comercios donde existe confianza entre el almacenero y sus clientes: el fiado. “Me puedo anotar dos días hasta que me cierre la tarjeta de crédito y lo pago”, ejemplificó. De esta manera, los consumidores combinan crédito, compras más ajustadas y la posibilidad de llevarse mercadería y abonarla unos días después para afrontar el final del mes.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué están advirtiendo desde la Unión de Almaceneros de Rosario? Están advirtiendo que las dificultades para llegar a fin de mes están modificando los hábitos de compra en los comercios de cercanía.

¿Quién es el referente que explica la situación? El referente que explica la situación es Juan Milito.

¿Cuándo se están modificando los hábitos de compra? Los hábitos de compra se están modificando actualmente debido a las dificultades económicas.

¿Dónde se observa un aumento en las compras? Se observa un aumento en las compras en los comercios de barrio.

¿Cómo están financiándose los consumidores? Los consumidores están utilizando tarjetas de crédito y volviendo a la práctica del fiado para financiar sus compras.

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