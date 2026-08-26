Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 26 de agosto

El mercado cambiario argentino presenta hoy, miércoles 26 de agosto, distintas cotizaciones del dólar que impactan en la economía diaria. El dólar oficial se encuentra en valor de compra a 1.480 pesos y de venta a 1.530 pesos. Esto refleja la cifra oficial que se puede acceder en entidades bancarias y que, por lo general, se utiliza para operaciones legales.

Por otro lado, el dólar blue, que se comercializa en el mercado negro, ha alcanzado cifras más elevadas, con un valor de compra a 1.540 pesos y de venta a 1.560 pesos. Este tipo de cambio suele ser más atractivo para aquellos que buscan acceder a dólares de manera más rápida y sin los contratiempos de la burocracia bancaria.

Otra de las modalidades presentes es el dólar bolsa, que se define como el número que surge de las operaciones de compra y venta de acciones en la bolsa. Hoy se presenta con un costo de compra a 1.537,3 pesos y de venta a 1.543,6 pesos.

El dólar contado con liquidación es otro mecanismo utilizado para llevar divisas al exterior, cotizándose hoy a 1.599,5 pesos para la compra y a 1.600,9 pesos para la venta.

Respecto al dólar mayorista, el costo se ubica en 1.502,5 pesos para la compra y 1.511,5 pesos para la venta, siendo este un valor que influye en las operaciones grandes y en el mercado oficial.

Además, el dólar cripto, que se obtiene a través de plataformas de intercambio de criptomonedas, presenta una cotización de 1.590,93 pesos de compra y 1.597,33 pesos de venta.

Para quienes utilizan el dólar tarjeta, necesario para gastos en divisas en el exterior, el costo es significativamente más alto, con un valor de compra a 1.924 pesos y de venta a 1.989 pesos.

Estos tipos de cambio no son solo cifras frías, sino que refuerzan un complejo panorama económico en Argentina, afectado por factores como la inflación, la incertidumbre política y las expectativas del mercado. Estos elementos tienden a aumentar la demanda de dólares en distintos segmentos, generando un impacto directo en la capacidad de compra de los ciudadanos y en su vida cotidiana.

La actual situación se genera a partir de diferentes factores económicos y sociales que colocan al dólar en una posición clave. Por ejemplo, la alta inflación en el país y políticas cambiarias restrictivas contribuyen a que muchos argentinos se vean obligados a buscar opciones de inversión en la moneda estadounidense.