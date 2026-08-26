Creció 11% en julio, la llegada de turistas extranjeros al Aeropuerto de Córdoba

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió ayer martes su habitual encuesta de turismo internacional. Los datos para julio mostraron que ingresaron 466.200 turistas, lo que representa una suba interanual del 9% en el turismo receptivo.

En paralelo, el turismo emisivo — los argentinos que viajaron al exterior— cayó un 17,3% interanual (697.200 personas).

Es decir que si bien las diferencias se acortaron, y esto es menos salida de dólares por la cuenta de servicios de la Balanza de Pagos, siguen siendo superior la cantidad de argentinos en el exterior que los turistas que visitan Argentina.

El 54% de los turistas extranjeros llegaron a Argentina a través de aeropuertos.

¿Cómo le fue al de Córdoba en julio?

El aeropuerto Ambrosio Taravella recibió 55.000 turistas extranjeros en julio, un 11,3% más que el año pasado. Mientras que desde la estación aérea salieron 36.200 turistas residentes argentinos hacia el extranjero, un 4,8% más que hace un año.

Informe de Guillermo López.