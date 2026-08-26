Un monstruo marino de casi 2 toneladas de peso fue visto en las costas de Nueva York

Un equipo del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York registró la presencia de una gigantesca manta raya oceánica (Mobula birostris) nadando a pocos metros de la superficie en las costas de Long Island.

Se trata de la especie de raya más grande del mundo, un verdadero gigante del océano capaz de alcanzar una envergadura de casi ocho metros y superar los 1.800 kilogramos de peso.

Aunque estos majestuosos ejemplares habitan habitualmente en aguas tropicales y subtropicales, la subida de las temperaturas marinas durante la temporada estival atrae a la especie hacia las latitudes neoyorquinas.

Esta migración temporal responde a la abundancia de alimento que se genera cerca de la superficie costera durante el verano.

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El avistamiento captó de inmediato la atención de biólogos y especialistas marinos por el tamaño del ejemplar registrado.

A pesar de su imponente volumen y el impacto visual que causa su sombra bajo el agua, las autoridades locales recordaron que este animal no representa ningún peligro para los seres humanos, ya que su dieta se compone exclusivamente de plancton y pequeños peces.

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?? LA MANTA RAYA MÁS GRANDE DEL MUNDO FUE VISTA EN NUEVA YORK



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Crédito: Parques del Estado de Nueva York a través de Storyful.