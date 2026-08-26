Un monstruo marino de casi 2 toneladas de peso fue visto en las costas de Nueva York
Un equipo de conservación detectó una criatura colosal nadando cerca de la superficie en Long Island. Te contamos de qué especie se trata y qué la atrajo hasta allí.
26/08/2026 | 07:42Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
Un equipo del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York registró la presencia de una gigantesca manta raya oceánica (Mobula birostris) nadando a pocos metros de la superficie en las costas de Long Island.
Se trata de la especie de raya más grande del mundo, un verdadero gigante del océano capaz de alcanzar una envergadura de casi ocho metros y superar los 1.800 kilogramos de peso.
Aunque estos majestuosos ejemplares habitan habitualmente en aguas tropicales y subtropicales, la subida de las temperaturas marinas durante la temporada estival atrae a la especie hacia las latitudes neoyorquinas.
Esta migración temporal responde a la abundancia de alimento que se genera cerca de la superficie costera durante el verano.
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El avistamiento captó de inmediato la atención de biólogos y especialistas marinos por el tamaño del ejemplar registrado.
A pesar de su imponente volumen y el impacto visual que causa su sombra bajo el agua, las autoridades locales recordaron que este animal no representa ningún peligro para los seres humanos, ya que su dieta se compone exclusivamente de plancton y pequeños peces.
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Crédito: Parques del Estado de Nueva York a través de Storyful.
Lectura rápida
¿Qué se registró en Long Island? Un equipo del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York registró una gigantesca manta raya oceánica (Mobula birostris).
¿Quiénes están interesados en el avistamiento? El avistamiento llamó la atención de biólogos y especialistas marinos por el tamaño del ejemplar.
¿Cuándo ocurre esta migración? La migración de la manta raya hacia Long Island ocurre durante el verano, cuando las temperaturas marinas aumentan.
¿Dónde se registró el avistamiento? El avistamiento se registró en las costas de Long Island, en el estado de Nueva York.
¿Por qué no representa peligro para los humanos? La manta raya se alimenta exclusivamente de plancton y pequeños peces, lo que la hace inofensiva para los seres humanos.