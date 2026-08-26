Pullaro planifica con Nación el "operativo verano" para sostener la baja de homicidios

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se reunirá este viernes a las 17 con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en la ciudad de Buenos Aires, para comenzar a definir el operativo conjunto que se desplegará durante el próximo verano, especialmente en Rosario.

“La razón del encuentro es anticiparse en la planificación de la operatividad policial para los meses de diciembre y enero”, explicaron fuentes de la Casa Gris a Cadena 3.

El objetivo central será coordinar la presencia territorial de la Policía de Santa Fe y las fuerzas federales, particularmente en Rosario y otros puntos considerados críticos de la provincia.

En el Gobierno santafesino entienden que buena parte de los resultados obtenidos en materia de seguridad respondió a la planificación previa y a la coordinación entre las distintas jurisdicciones.

“El gobernador está muy conforme con los resultados históricos que llevamos en el año y con cómo se trabajó en diciembre y enero pasados, como consecuencia de haber planificado con anticipación”, señalaron desde el entorno de Pullaro.

Repetir el método

Los números constituyen uno de los principales argumentos de la administración provincial. Durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 73 homicidios en Santa Fe, frente a los 216 registrados durante el mismo período de 2023: una reducción del 66,2%.

La tendencia continuó en julio. Entre enero y julio de este año se registraron 93 homicidios en toda la provincia, contra 244 en igual período de 2023. La baja alcanza así el 61,9%, de acuerdo con los datos elaborados conjuntamente por el Observatorio de Seguridad Pública y el Ministerio Público de la Acusación.

En el departamento Rosario, el primer semestre terminó con 45 homicidios, alrededor de un 70% menos que en el mismo período de 2023. Los datos son históricos, aunque en la Casa Gris advierten que no habilitan a relajar el despliegue territorial ni la tarea de inteligencia criminal.

Diciembre y enero son considerados meses especialmente delicados: las celebraciones de fin de año, las altas temperaturas, la mayor actividad nocturna y las tensiones económicas suelen generar condiciones para un crecimiento de los conflictos sociales y de los hechos de violencia altamente lesiva.

A ese cuadro se añadirá el inicio de un año electoral y la discusión política rumbo a 2027. El desafío del Gobierno será sostener la caída de los homicidios en un escenario que puede estar atravesado por una mayor conflictividad social y partidaria.

La planificación también se dará en la previa de la apertura de “El Infierno”, la cárcel de máxima seguridad que la Provincia construye dentro del complejo penitenciario de Piñero. La inauguración está prevista para mayo de 2027 y el penal podrá alojar a más de 1.150 internos de alto perfil. Tendrá un régimen de aislamiento especialmente diseñado para narcos, sicarios y jefes de organizaciones criminales, con el propósito de impedir que continúen impartiendo órdenes desde prisión. La inversión provincial supera los $143.000 millones. Gobierno de Santa Fe

Pullaro llevará la agenda de la Región Centro a la Casa Rosada.

Un día antes del encuentro con Monteoliva, Pullaro participará este jueves de una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. La audiencia está prevista para el mediodía en la Casa Rosada y servirá para ratificar la coordinación política de la Región Centro.

Los mandatarios plantearán reclamos por el mantenimiento de las rutas nacionales, el costo de la energía para el sector industrial y productivo y los posibles recortes al régimen de zona fría. También solicitarían facilidades de pago ante las fuertes subas de las boletas eléctricas impulsadas por los incrementos de Cammesa.

Aunque no integra formalmente el temario, la reforma electoral que impulsa la Casa Rosada y una eventual suspensión de las PASO podrían aparecer en la conversación. El encuentro se producirá mientras el Gobierno nacional busca fortalecer su relación con los gobernadores dialoguistas para asegurar respaldo parlamentario y contener el reordenamiento político rumbo a 2027.

Con información de Hernán Funes