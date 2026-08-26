El papa León XIV estará en Córdoba el 10 de noviembre durante su visita a la Argentina

El papa León XIV residirá en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires durante su visita a la Argentina. Así lo confirmó el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, tras reunirse con el Pontífice en el Vaticano.

Según explicó Scheining en declaraciones a Radio Mitre, el esquema inicial contempla que el Papa estará el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján, siempre con base en la Nunciatura. El recorrido completo aún se encuentra en proceso de definición.

“El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura”, reafirmó el religioso.

Agenda en construcción y posibles encuentros

La organización del viaje avanza con la llegada esta semana de una misión vaticana encargada de definir el itinerario definitivo y los aspectos de seguridad. Entre las actividades en estudio figuran encuentros con religiosos, seminaristas, personas privadas de la libertad y personas con discapacidad.

Scheining no descartó una visita a un penal. Consultados sobre la posibilidad de que sea la cárcel de Villa Devoto, respondió: “Es posible, sí, es posible”.

También se evalúa un acto masivo con jóvenes. La cancha de River Plate aparece como una opción, aunque el arzobispo señaló limitaciones: “La cancha de River es un lugar muy interesante para un encuentro, pero el problema es que tiene un aforo limitado y nosotros queremos que no tenga limitaciones porque creemos que puede ser un encuentro importante. La verdad es que todavía no está definido”.

Reunión con el Papa y próximos pasos institucionales

Scheining relató que fue la primera vez que se encontró con León XIV. “Es un hombre muy agradable, muy sereno, muy tranquilo, escucha, está atento. El diálogo fue muy fraterno. Charlamos de la Argentina, de la Iglesia y de su visita”, describió.

Por otra parte, el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro, serán recibidos por el Papa el jueves 27 de agosto en Roma. El encuentro tendrá un fuerte contenido institucional a poco más de dos meses de la llegada del Pontífice al país.

La visita a la Argentina forma parte de un trayecto más amplio: antes, León XIV viajará a Uruguay y, posteriormente, a Perú.

La Iglesia, el Vaticano y el Gobierno continúan trabajando para transformar las propuestas iniciales en un esquema operativo para los cuatro días de la gira papal.