Alarmante incidente aéreo: problemas en un Boeing 777 y un Boeing 737 en pleno vuelo

Buenos Aires, 26 de agosto (NA) — Un vuelo internacional tuvo que ser desviado y otro enfrentó un trayecto prolongado debido a que los pilotos se durmieron, según reportes de medios internacionales que fueron consultados por la Agencia Noticias Argentinas.

El primer incidente involucra a un viaje de Swiss International Air Lines, un Boeing 777-300 que cubría la ruta entre Chicago y Zúrich: el avión se desvió hacia el aeropuerto de Lajes, en la isla de Terceira, tras reportarse un olor intenso en la cabina de clase económica.

A bordo viajaban 222 pasajeros y 16 tripulantes, que incluían a dos pilotos y 14 auxiliares de vuelo. Cinco pasajeros y un empleado de la aerolínea necesitaron exámenes médicos debido a síntomas como irritación ocular, náuseas y dolores de cabeza, según informó la compañía. Afortunadamente, ninguno requirió atención adicional y todos pudieron desembarcar del avión sin problemas, según el portal aviacionline.

"En una situación como esta, nuestras tripulaciones no asumen ningún riesgo y toman la decisión preventiva de aterrizar en un aeropuerto adecuado", declaró SWISS en un comunicado oficial.

Los pasajeros fueron reubicados en otro vuelo y pudieron continuar su viaje.

El segundo incidente corresponde a un Boeing 737-800 de Ethiopian Airlines, que realizaba un vuelo nocturno entre Jartum y Adís Abeba. En este caso, los pilotos se quedaron dormidos y la aeronave "pasó de largo", según los reportes periodísticos.