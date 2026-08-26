Alarmante incidente aéreo: problemas en un Boeing 777 y un Boeing 737 en pleno vuelo
Dos vuelos enfrentaron situaciones críticas, pero lograron aterrizar sin mayores inconvenientes.
FOTO: Avión de Swiss.
Buenos Aires, 26 de agosto (NA) — Un vuelo internacional tuvo que ser desviado y otro enfrentó un trayecto prolongado debido a que los pilotos se durmieron, según reportes de medios internacionales que fueron consultados por la Agencia Noticias Argentinas.
El primer incidente involucra a un viaje de Swiss International Air Lines, un Boeing 777-300 que cubría la ruta entre Chicago y Zúrich: el avión se desvió hacia el aeropuerto de Lajes, en la isla de Terceira, tras reportarse un olor intenso en la cabina de clase económica.
A bordo viajaban 222 pasajeros y 16 tripulantes, que incluían a dos pilotos y 14 auxiliares de vuelo. Cinco pasajeros y un empleado de la aerolínea necesitaron exámenes médicos debido a síntomas como irritación ocular, náuseas y dolores de cabeza, según informó la compañía. Afortunadamente, ninguno requirió atención adicional y todos pudieron desembarcar del avión sin problemas, según el portal aviacionline.
"En una situación como esta, nuestras tripulaciones no asumen ningún riesgo y toman la decisión preventiva de aterrizar en un aeropuerto adecuado", declaró SWISS en un comunicado oficial.
Los pasajeros fueron reubicados en otro vuelo y pudieron continuar su viaje.
El segundo incidente corresponde a un Boeing 737-800 de Ethiopian Airlines, que realizaba un vuelo nocturno entre Jartum y Adís Abeba. En este caso, los pilotos se quedaron dormidos y la aeronave "pasó de largo", según los reportes periodísticos.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en los vuelos?
Un Boeing 777 de Swiss y un Boeing 737 de Ethiopian Airlines enfrentaron problemas en vuelo.
¿Quiénes estaban a bordo?
El vuelo de Swiss transportaba 222 pasajeros y 16 tripulantes; el de Ethiopian Airlines también llevaba pasajeros, aunque no se especifica la cifra.
¿Cuándo sucedieron los incidentes?
Ambos incidentes ocurrieron el 26 de agosto de 2026.
¿Dónde se produjeron los problemas?
El Boeing 777 se desvió a Lajes, en la isla de Terceira; el Boeing 737 pasó de largo en su ruta entre Jartum y Adís Abeba.
¿Por qué se desvió el vuelo de Swiss?
Debido a un olor penetrante en la cabina de clase económica, que causó malestar a algunos pasajeros.
[Fuente: Noticias Argentinas]