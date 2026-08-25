Cinco futbolistas de River continúan entrenando apartados tras la salida de Germán Pezzella

FOTO: Algunos jugadores de River que tuvieron que entrenarse diferenciados, en el predio de Cantilo.

Buenos Aires, 25 agosto (NA) – Los jugadores Fabricio Bustos, Matías Viña, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda y Kendry Páez son los únicos cinco futbolistas de River que permanecen apartados del plantel profesional, luego de que la lista inicial incluyera a 13 deportistas.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, estos futbolistas se encuentran en distintas circunstancias: mientras Viña, Galarza Fonda y Páez están más cerca de conseguir una salida, las situaciones de Bustos y Galoppo se presentan más estancadas.

El último en despedirse del predio de Cantilo fue el defensor Germán Pezzella, quien ha sido campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina. Su salida del club fue anunciada durante la noche del martes.

El predio de Cantilo de River aún alberga a cinco futbolistas excluidos del primer equipo, quienes llevan meses entrenando en condiciones precarias, entre containers y obreros, en un campo de deportes en plena construcción.

De los 13 futbolistas originalmente relegados, solo cinco permanecen, viendo cómo se van cerrando las oportunidades de salida con el cierre de los mercados de pases. Matías Viña, que se encuentra cedido desde Flamengo de Brasil, había tenido una oferta fallida del Getafe de España y actualmente atrae el interés de Olympiacos, que vendió a su lateral izquierdo titular a River: Francisco Ortega.

El otro futbolista en préstamo es el mediocampista ecuatoriano Kendry Páez, quien no ha podido aprovechar las oportunidades en el equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet. Su ficha pertenece al Chelsea inglés, que está en conversaciones con varios clubes mexicanos para encontrarle un destino.

Por su parte, el volante Matías Galarza Fonda, quien tuvo un destacado Mundial bajo la dirección del DT argentino Gustavo Alfaro, tiene negociaciones avanzadas para ser cedido a Olimpia, de su país natal. En tanto, Fabricio Bustos ha rechazado propuestas de Independiente y Rosario Central, lo que lo podría llevar a pasar todo el semestre sin jugar. Galoppo enfrenta un conflicto judicial que le impide jugar profesionalmente hasta que salde una deuda de 530 mil dólares con su exrepresentante.

En cuanto a los futbolistas que ya lograron resolver su salida de River, cuatro se marcharon a préstamo: los volantes Kevin Castaño y Santiago Lencina se unieron a Atlético Mineiro de Brasil y Burgos de España, respectivamente, mientras que los delanteros Maximiliano Salas e Ian Subiabre jugarán en el fútbol argentino, acordando préstamos con Independiente Rivadavia y Tigre.

Finalmente, otros cuatro jugadores dejaron el club de manera libre tras rescindir sus contratos: los defensores Paulo Díaz, quien se unió a Atlanta United de Estados Unidos, y Germán Pezzella; el volante Maximiliano Meza, que regresó a Independiente; y el delantero Alexander Woiski, nueva incorporación del Deportivo Táchira de Venezuela.