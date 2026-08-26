Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 26 de agosto

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 26 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

Las condiciones actuales en Salta indican un cielo despejado, con una temperatura de 11°. La sensación térmica es de 11°, con una humedad del 83% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa.

El clima hoy miércoles 26 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima que alcanzará los 30°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. El jueves 27 de agosto, se espera una mínima de 17° y una máxima de 36°, con cielo despejado. El viernes 28 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 13° y 26°, también con cielo despejado. Para el sábado 29 de agosto, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 23°, manteniendo el cielo despejado. El domingo 30 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 17°, con algunas nubes. Finalmente, el lunes 31 de agosto, se espera una mínima de 9° y una máxima de 24°, con probabilidad de lluvias ligeras.