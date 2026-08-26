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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 26 de agosto

Este miércoles 26 de agosto, Salta presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 11° y 30°. Se espera un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre.

26/08/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 26 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

Las condiciones actuales en Salta indican un cielo despejado, con una temperatura de 11°. La sensación térmica es de 11°, con una humedad del 83% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa.

El clima hoy miércoles 26 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima que alcanzará los 30°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. El jueves 27 de agosto, se espera una mínima de 17° y una máxima de 36°, con cielo despejado. El viernes 28 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 13° y 26°, también con cielo despejado. Para el sábado 29 de agosto, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 23°, manteniendo el cielo despejado. El domingo 30 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 17°, con algunas nubes. Finalmente, el lunes 31 de agosto, se espera una mínima de 9° y una máxima de 24°, con probabilidad de lluvias ligeras.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera hoy en Salta?
Se espera un día despejado con temperaturas entre 11° y 30°.

¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 11° con una sensación térmica de 11°.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se anticipan días cálidos, con temperaturas que alcanzarán hasta 36° el jueves.

¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas vigentes para hoy en Salta.

¿Qué condiciones de viento se esperan?
El viento soplará a 2 m/s desde el oeste durante el día.

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