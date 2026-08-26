Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 26 de agosto
Este miércoles 26 de agosto, Salta presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 11° y 30°. Se espera un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre.
FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 26 de agosto
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.
Ahora
Las condiciones actuales en Salta indican un cielo despejado, con una temperatura de 11°. La sensación térmica es de 11°, con una humedad del 83% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa.
El clima hoy miércoles 26 de agosto
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima que alcanzará los 30°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. El jueves 27 de agosto, se espera una mínima de 17° y una máxima de 36°, con cielo despejado. El viernes 28 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 13° y 26°, también con cielo despejado. Para el sábado 29 de agosto, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 23°, manteniendo el cielo despejado. El domingo 30 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 17°, con algunas nubes. Finalmente, el lunes 31 de agosto, se espera una mínima de 9° y una máxima de 24°, con probabilidad de lluvias ligeras.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Salta?
Se espera un día despejado con temperaturas entre 11° y 30°.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 11° con una sensación térmica de 11°.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se anticipan días cálidos, con temperaturas que alcanzarán hasta 36° el jueves.
¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas vigentes para hoy en Salta.
¿Qué condiciones de viento se esperan?
El viento soplará a 2 m/s desde el oeste durante el día.