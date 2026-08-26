Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 26 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se presenta con un cielo despejado. La temperatura actual es de 11°, con una sensación térmica de 11°. La humedad es del 93%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m. El viento sopla a 2.57 m/s desde el norte, y la presión atmosférica se encuentra en 1010 hPa.

El clima hoy miércoles 26 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 27°. El día se presentará mayormente soleado, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. El viento será leve, lo que contribuirá a un día agradable.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Tucumán mostrará variaciones. El jueves 27 de agosto, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 32° con nubes dispersas. El viernes 28 de agosto, la mínima será de 15° y la máxima de 21° con lluvias ligeras. El sábado 29 de agosto, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 19° con cielo nublado. El domingo 30 de agosto, la mínima será de 15° y la máxima de 23° con nubes dispersas. Finalmente, el lunes 31 de agosto, se espera una mínima de 12° y una máxima de 27° con cielo despejado.