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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este miércoles 26 de agosto

Este miércoles 26 de agosto, Mendoza se verá afectada por viento Zonda, con ráfagas que superan los 80 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 9° y 25°, con condiciones secas y reducida visibilidad.

26/08/2026 | 00:22Redacción Cadena 3

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Viento Zonda afectará Mendoza este 26 de agosto

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Alertas

El área de Mendoza estará bajo alerta por la presencia de viento Zonda, con velocidades que alcanzarán entre 40 y 45 km/h. Las ráfagas podrían superar los 80 km/h, lo que generará una reducción de la visibilidad y un aumento repentino de las temperaturas, además de condiciones muy secas.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza presenta nubes dispersas, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 51%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 9 km/h desde el sur.

El clima hoy miércoles 26 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento serán significativas, con ráfagas de viento Zonda que podrían afectar la sensación térmica. La humedad se mantendrá en niveles bajos, contribuyendo a la sequedad del ambiente.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza mostrarán variaciones en las temperaturas. El jueves 27 de agosto, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 15°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 28, la mínima será de 9° y la máxima de 18°, con cielo despejado. El sábado 29, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 19°, con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el domingo 30, la mínima será de 13° y la máxima de 16°, con cielo despejado.

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