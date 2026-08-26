Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este miércoles 26 de agosto

Alertas

El área deestará bajo alerta por la presencia de viento Zonda, con velocidades que alcanzarán entre 40 y 45 km/h. Las ráfagas podrían superar los 80 km/h, lo que generará una reducción de la visibilidad y un aumento repentino de las temperaturas, además de condiciones muy secas.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enpresenta nubes dispersas, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 51%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 9 km/h desde el sur.

El clima hoy miércoles 26 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento serán significativas, con ráfagas de viento Zonda que podrían afectar la sensación térmica. La humedad se mantendrá en niveles bajos, contribuyendo a la sequedad del ambiente.

Pronóstico extendido

Los próximos días enmostrarán variaciones en las temperaturas. El jueves 27 de agosto, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 15°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 28, la mínima será de 9° y la máxima de 18°, con cielo despejado. El sábado 29, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 19°, con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el domingo 30, la mínima será de 13° y la máxima de 16°, con cielo despejado.