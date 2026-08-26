Clima en CABA: cómo estará el tiempo este miércoles 26 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad es del 74%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el noreste, contribuyendo a una leve brisa en la ciudad.

El clima hoy miércoles 26 de agosto

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento se mantendrán en torno a los 6 m/s, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. La humedad del 74% podría generar una sensación de incomodidad, especialmente durante las horas más cálidas del día. No se prevén lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El jueves 27 de agosto, se espera una mínima de 12° y una máxima de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 28, la mínima será de 11° y la máxima de 15°, con cielos parcialmente nublados. Para el sábado 29, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 14°, con cielos cubiertos. Finalmente, el domingo 30, la mínima será de 11° y la máxima de 17°, con algunas nubes dispersas.