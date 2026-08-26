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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este miércoles 26 de agosto

Este miércoles 26 de agosto, Santa Fe presenta una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Las condiciones son de cielo parcialmente nublado, con viento leve y buena visibilidad.

26/08/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de scattered clouds, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 12°, la humedad se encuentra en un 77%, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4.63 m/s desde el este (90°), y la presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy miércoles 26 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo parcialmente nublado, con viento leve que no superará los 5 m/s. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación térmica un poco más baja de lo habitual.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El jueves 27 de agosto, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 21°, con probabilidad de light rain. El viernes 28 de agosto, la mínima descenderá a 12° y la máxima alcanzará los 20°. Para el sábado 29 de agosto, se prevé un cielo mayormente nublado, con mínimas de 9° y máximas de 19°. Finalmente, el domingo 30 de agosto, se espera un leve ascenso en la temperatura, con mínimas de 11° y máximas de 22° bajo un cielo despejado.

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