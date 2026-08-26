Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este miércoles 26 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 11°. La sensación térmica es de 11°. La humedad es del 77%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el este-noreste, contribuyendo a un ambiente fresco. La presión atmosférica se mantiene en 1016 hPa.

El clima hoy miércoles 26 de agosto

Para hoy, miércoles 26 de agosto, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día, con posibilidades de algunas mejoras hacia la tarde. La humedad se mantendrá alta, lo que puede generar una sensación térmica más baja. Los vientos continuarán desde el este-noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 10 m/s, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El jueves 27 de agosto, se espera una mínima de 14° y una máxima de 18°, con lluvias ligeras. El viernes 28 de agosto, la temperatura mínima será de 10° y la máxima de 20°, con algunas nubes dispersas. El sábado 29 de agosto, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 30 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 22°, con cielo despejado. Finalmente, el lunes 31 de agosto, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 22°, con cielo claro.