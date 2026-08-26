Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este miércoles 26 de agosto
Este miércoles 26 de agosto, Rosario presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 12° y 22°. Se espera cielo nublado y vientos moderados. Conocé todos los detalles del pronóstico.
FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 26 de agosto
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario.
Ahora
En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 11°. La sensación térmica es de 11°. La humedad es del 77%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el este-noreste, contribuyendo a un ambiente fresco. La presión atmosférica se mantiene en 1016 hPa.
El clima hoy miércoles 26 de agosto
Para hoy, miércoles 26 de agosto, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. El cielo permanecerá mayormente nublado durante gran parte del día, con posibilidades de algunas mejoras hacia la tarde. La humedad se mantendrá alta, lo que puede generar una sensación térmica más baja. Los vientos continuarán desde el este-noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 10 m/s, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El jueves 27 de agosto, se espera una mínima de 14° y una máxima de 18°, con lluvias ligeras. El viernes 28 de agosto, la temperatura mínima será de 10° y la máxima de 20°, con algunas nubes dispersas. El sábado 29 de agosto, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 30 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 22°, con cielo despejado. Finalmente, el lunes 31 de agosto, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 22°, con cielo claro.
Lectura rápida
¿Cuál es el clima actual en Rosario?
El clima actual en Rosario es de 11°, con cielo nublado y una sensación térmica de 11°.
¿Qué temperaturas se esperan hoy?
Se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22° para hoy.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
El pronóstico indica lluvias ligeras el jueves y temperaturas que oscilarán entre 7° y 22° hasta el lunes.
¿Qué condiciones de viento hay en Rosario?
El viento sopla a 5 m/s desde el este-noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 10 m/s.
¿Hay alertas meteorológicas en Rosario?
No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario.