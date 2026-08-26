FOTO: Tragedia en Tucumán: padre mata a su hijo y luego se quita la vida en prisión domiciliaria

Buenos Aires, 26 de agosto (NA) – Un hombre que se encontraba bajo el régimen de prisión domiciliaria en su hogar de Tucumán ha cometido un acto desgarrador al asesinar a su hijo de ocho años y luego quitarse la vida. Este hecho ha sido atribuido a Oscar Mauricio Sosa, quien dejó una carta en la que detalla las razones detrás de su trágica decisión.

El macabro incidente tuvo lugar en una vivienda situada en la calle Entre Ríos al 1130, en San Miguel de Tucumán. La situación se reveló cuando los hijos mellizos de Sosa, de 18 años, llegaron a visitarlo tras recibir un mensaje de su padre.

En el momento de los hechos, Sosa estaba bajo prisión domiciliaria por una causa relacionada con asociación ilícita, y tenía a su cuidado a su hijo menor, quien padecía autismo severo.

El caso había sido originado en Córdoba, sin embargo, su pareja, de quien se separó un mes antes, había logrado que se le concediera la domiciliaria en Tucumán.

La tragedia fue descubierta en las primeras horas del martes, cuando los hermanos del niño llegaron a la casa y encontraron a ambos muertos, lo que llevó a dar aviso inmediato a las autoridades.

Los primeros peritajes realizados por los agentes de la ley encontraron una carta escrita por Sosa, donde explicaba sus motivos. Según el fiscal encargado del caso, Carlos Sale, el hombre había confesado que le dio pastillas a su hijo para dormirlo antes de estrangularlo, argumentando que no podía continuar cuidándolo.

En su misiva, Sosa expresó: "Mi hijo no sufrió, yo me despedí, lo más importante que hay en mi vida es mi hijo y he tenido que hacer esto".