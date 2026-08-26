Avanza una ley contra el vandalismo rural: "Necesitamos que el Estado haga justicia"

El proyecto de ley para tipificar y endurecer las penas por hechos de vandalismo rural avanza en el Congreso. La iniciativa busca incorporar como delitos determinadas conductas que actualmente pueden quedar encuadradas como contravenciones, como el ingreso no autorizado a establecimientos, daños en galpones o la destrucción de silobolsas. El diputado nacional del PRO Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y autor de la propuesta, sostuvo en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario que el objetivo es llevar tranquilidad a las familias que viven y trabajan en zonas rurales.

“Hay una desprotección, porque el Código Penal claramente se creó en 1921 con una visión urbanística”, explicó Ardohain. Según planteó, mientras ingresar a una propiedad privada en una zona urbana constituye un delito, determinadas situaciones similares en establecimientos rurales no tienen actualmente el mismo tratamiento penal. “Entrar a un predio, violar un galpón o romper un silobolsa es una contravención y no un delito. Parece una locura, pero hoy en día es así”, cuestionó.

El legislador también vinculó la iniciativa con la necesidad de proteger a quienes viven alejados de los centros urbanos. “Lo que volvemos a decir, y se hizo mucho hincapié, es cuidar la producción, pero primero cuidar a la familia, cuidar a esa persona que está haciendo patria”, afirmó. En ese sentido, mencionó las dificultades que atraviesan quienes viven en el campo, como los problemas de caminos, las distancias a escuelas y hospitales y la falta de servicios adecuados.

Ardohain consideró además que existe un problema concreto de inseguridad en la ruralidad. “Sí, la desprotección siempre existió”, afirmó, y señaló que el avance tecnológico facilita que personas puedan ingresar a establecimientos y desplazarse durante la noche. Frente a esto, remarcó que la respuesta debe estar en las instituciones: “Lo que nosotros necesitamos es que la Policía actúe, que actúe un juez que después tenga una causa penal”. Y fue enfático al rechazar cualquier intento de justicia por mano propia: “Nosotros necesitamos que el Estado haga justicia.”

El proyecto también pretende abordar situaciones de violencia o daños vinculados con conflictos entre productores y otras personas que ingresan a los campos. Para el diputado, es necesario evitar que los propios vecinos terminen enfrentados. “No querés una guerra vecino contra vecino”, sostuvo, al insistir en que la intervención de la Justicia debe permitir resolver estos conflictos dentro del marco institucional.

La propuesta ya fue analizada en las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura de la Cámara baja, con participación de representantes de la Mesa de Enlace. Ardohain destacó que el proyecto recibió respaldo de distintos sectores: “Ayer todos los bloques resaltaron la importancia de este proyecto y de que sea ley”. Por eso, se mostró optimista respecto de su tratamiento: “Somos muy optimistas de que en la Cámara de Diputados creo que va a avanzar muy rápido.”

El objetivo del autor es que la iniciativa pueda completar su recorrido parlamentario antes de fin de año. “A partir de hoy ya nos ponemos a trabajar en el Senado porque tiene que ser ley antes de fin de año en las dos cámaras”, anticipó. La intención es establecer un marco penal específico que contemple las particularidades de la actividad rural y genere herramientas para actuar frente a daños contra la producción y los establecimientos.

En paralelo, Ardohain planteó que la discusión debe servir para recuperar la importancia de la ruralidad y de las familias que permanecen en los pueblos y campos del país. “Hubo un despoblamiento total del campo, pero las familias que quedaron culturalmente siguen peleándola”, señaló. Y destacó el rol de esas comunidades: “Eso no lo hace el Estado, eso lo hace el compromiso que tiene cada familia rural con lo que ama.”

Entrevista de Hernán Funes.