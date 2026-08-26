Presentan el programa "Alivio Cordobés" para bajar tasas y unificar deudas de los hogares

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que enviará a la Legislatura provincial el proyecto de ley para poner en marcha el Programa “Alivio Cordobés”.

La iniciativa busca dar respuesta a la angustia que genera el endeudamiento en muchos hogares de la provincia. “No estamos hablando de números fríos, sino de la cuota de la tarjeta que nunca baja, del crédito que se sacó para arreglar la moto que te lleva al trabajo, del préstamo para que un hijo siga estudiando”, explicó el mandatario en un posteo en sus redes sociales.

Llaryora señaló que el cordobés es “emprendedor y cumplidor”, pero que el sistema financiero actual se volvió “imposible”: “La gente trabaja, paga y cada día debe más”.

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El proyecto, que espera sea debatido y enriquecido por todos los bloques legislativos, plantea tres objetivos principales:

Bajar las tasas para facilitar el pago: junto al Banco de Córdoba e invitando a la banca privada a adherirse, se creará un esquema de refinanciación con tasas razonables, muy por debajo de las actuales del mercado.

Unificar y ordenar los pasivos: permitir que las familias concentren sus deudas chicas en una sola cuota previsible, con plazos de entre 24 y 48 cuotas dentro de la misma entidad financiera.

Aliviar la economía doméstica para reactivar el consumo: cada peso que una familia se ahorre en intereses podrá destinarse al almacén de barrio, la carnicería o el comercio local.

“Aliviar la deuda familiar no es un gasto, es la mejor inversión para ayudar a activar el consumo y con este conservar el empleo de miles de cordobeses”, sostuvo el gobernador.

El proyecto se basa en un esquema de esfuerzo compartido: el Estado provincial reduce la carga impositiva, las entidades financieras resignan parte de su rentabilidad y las familias se comprometen a pagar una cuota posible.

“No le pedimos magia a nadie, le pedimos responsabilidad a todos. No queremos regalar nada, queremos aliviar, en la medida de lo posible, una situación que angustia a muchos cordobeses”, concluyó Llaryora.

En diálogo con Cadena 3, el ministro de Comunicación de la Provincia, Daniel Pastore, fijó la postura del Ejecutivo frente al conflicto: "No le corresponde al Gobierno Provincial discutir lo que ha generado esta situación de endeudamiento; lo que entiende el Gobernador es que hay un problema y tenemos que intentar dar una solución, dar un alivio", aseveró.

Menos impuestos y tope a los bancos: la anatomía de la refinanciación

La propuesta gubernamental toma como modelo las recientes experiencias aplicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Neuquén. El esquema busca estructurar un esfuerzo compartido entre las arcas públicas, el sector financiero y las familias deudoras:

-Exención impositiva: La Provincia dispondrá una reducción a cero de la alícuota de Ingresos Brutos para las operaciones de refinanciación encuadradas en el programa.

-Tope a las tasas: Como contrapartida al beneficio fiscal y resignando margen de rentabilidad, las entidades bancarias adheridas ofrecerán tasas de interés de hasta el 35%, cifra que representa prácticamente la mitad de las alícuotas que operan actualmente en el mercado.

-Compromiso de pago: Las familias morosas deberán asumir un plan de regularización voluntario y estricto.

Ante las críticas que tildan la medida como un esquema de asistencia populista, Pastore fue categórico al desmarcar la iniciativa: "No se trata de un plan platita. No hay una inversión económica del Estado, sino que hay un programa de reducción impositiva específico para esta cuestión". Asimismo, aclaró que el impacto en la recaudación provincial es hipotético: "El costo fiscal es potencial y muy difícil de calcular, porque si el deudor no está pagando su cuota, tampoco está pagando el impuesto".

Filtros de acceso y la urgencia de reactivar el consumo

El proyecto normativo apunta a saldar las deudas de consumo devoradas por el contexto macroeconómico, pero establece límites precisos para evitar distorsiones o abusos en la calificación crediticia.

"El proyecto excluye las deudas originadas en juegos de azar y está apuntado a las deudas que se han generado por las condiciones generales de la economía", remarcó el ministro, precisando además que la ley fijará un tope de ingresos para fijar los beneficiarios. "Inferimos que en su enorme mayoría no pagaron porque no pudieron", sostuvo.

Detrás del salvataje financiero subyace una prioridad de política económica: revitalizar el circuito comercial interno. "En Córdoba vemos un problema con el consumo. Si este proyecto le permitiera regularizar su situación a una parte importante de estas cuentas, volverían a tener acceso al crédito y con ello alimentar el consumo", explicó Pastore.

El reclamo silencioso de los cumplidores: ¿se premia al moroso?

El punto de mayor tensión en el debate se posó sobre el impacto ético y social de la medida. ¿Qué señal emite el Estado hacia aquel ciudadano que, privándose de otras necesidades, liquida sus deudas en tiempo y forma para no caer en mora?

Frente a la inquietud de si este plan termina equiparando al deudor con el contribuyente responsable, el titular de Comunicación anticipó que la Provincia alista medidas de compensación para mantener la equidad del sistema: "El Gobernador Llaryora tiene una preocupación por este tema, claramente, y en los próximos días va a haber novedades también para los usuarios del sistema crediticio cordobés que tiendan a algún tipo de reconocimiento".

Entrevista de Radioinforme 3.