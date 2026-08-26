Juicio por la desaparición de Loan: testimonios clave en la sala del tribunal
Este martes el Juzgado Federal de Goya sobreseyó en medio del debate oral a ocho de los acusados por el delito de trata de personas con fines de explotación.
FOTO: Juicio por la desaparición de Loan: testimonios clave en la sala del tribunal
Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- En el marco del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, una reconocida periodista, un prefecto y dos hermanos brindan sus testimonios hoy en la provincia de Corrientes. Este proceso se desarrolla tras la decisión del Juzgado Federal de Goya, que sobreseyó a ocho acusados por trata de personas con fines de explotación.
Durante esta jornada, según información de la agencia Noticias Argentinas, están declarando la periodista Paula Bernini, Roberto Carlos Sotelo, Mónica Beatriz Sotelo y Walter Alberto Retamozo.
Los hermanos Sotelo testificarán sobre un falso allanamiento que fue liderado por Nicolás "El Americano" Soria, quien argumentó que su comparecencia ante el tribunal era necesaria debido a la supuesta vinculación de la desaparición de Loan con un "ajuste narco".
Por su parte, Walter Alberto Retamozo, un agente de la Prefectura Naval, también aportará su testimonio. Retamozo participó de los operativos en el Hotel Despertar del Iberá, donde se encontraban los diez acusados de una causa paralela, investigados por desviar la pesquisa mediante su supuesta participación en la Fundación Dupuy.
Finalmente, la periodista Paula Bernini, actual conductora del medio TN, fue citada para declarar sobre su cobertura en Corrientes y las observaciones que realizó en los primeros días de la causa.
Lectura rápida
¿Qué se está juzgando?
Se juzga la desaparición de Loan Danilo Peña y el delito de trata de personas con fines de explotación.
¿Quiénes están declarando?
Declararán la periodista Paula Bernini, un prefecto y dos hermanos, Roberto y Mónica Sotelo.
¿Qué se decidió recientemente?
El Juzgado Federal de Goya sobreseyó a ocho de los acusados en medio del juicio.
¿Qué papel tuvo Retamozo?
Walter Alberto Retamozo es un agente de la Prefectura que participó en operativos relacionados con la causa.
¿Cuál es el contexto de los testimonios?
Los hermanos Sotelo hablarán sobre un falso allanamiento vinculado a un ajuste narco.
[Fuente: Noticias Argentinas]