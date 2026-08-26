FOTO: Juicio por la desaparición de Loan: testimonios clave en la sala del tribunal

Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- En el marco del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, una reconocida periodista, un prefecto y dos hermanos brindan sus testimonios hoy en la provincia de Corrientes. Este proceso se desarrolla tras la decisión del Juzgado Federal de Goya, que sobreseyó a ocho acusados por trata de personas con fines de explotación.

Durante esta jornada, según información de la agencia Noticias Argentinas, están declarando la periodista Paula Bernini, Roberto Carlos Sotelo, Mónica Beatriz Sotelo y Walter Alberto Retamozo.

Los hermanos Sotelo testificarán sobre un falso allanamiento que fue liderado por Nicolás "El Americano" Soria, quien argumentó que su comparecencia ante el tribunal era necesaria debido a la supuesta vinculación de la desaparición de Loan con un "ajuste narco".

Por su parte, Walter Alberto Retamozo, un agente de la Prefectura Naval, también aportará su testimonio. Retamozo participó de los operativos en el Hotel Despertar del Iberá, donde se encontraban los diez acusados de una causa paralela, investigados por desviar la pesquisa mediante su supuesta participación en la Fundación Dupuy.

Finalmente, la periodista Paula Bernini, actual conductora del medio TN, fue citada para declarar sobre su cobertura en Corrientes y las observaciones que realizó en los primeros días de la causa.