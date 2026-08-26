El precio del petróleo se desploma por un posible alto el fuego entre EE.UU. e Irán
Un acuerdo entre EE.UU. e Irán permitiría la libre navegación por el estrecho de Ormuz, lo que impactó en los precios del crudo.
FOTO: El Estrecho de Ormuz
Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- Estados Unidos e Irán estarían cerca de alcanzar un acuerdo de alto el fuego que incluiría la libre navegación en el estrecho de Ormuz, según un informe de la agencia rusa RIA Novosti publicado el martes.
En este contexto, se prevé que el acuerdo sea formalizado en los próximos días, de acuerdo a fuentes militares de Pakistán y de seguridad de Irán citadas por la misma agencia.
La noticia sobre el posible acuerdo ha provocado una caída significativa en los precios internacionales del petróleo, que se desplomaron más de 2 dólares por barril, según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas.
A pesar de esto, hasta el momento los gobiernos de Washington y Teherán no han confirmado oficialmente el anuncio.
Lectura rápida
¿Qué acuerdo se está discutiendo?
Un posible acuerdo de alto el fuego entre EE.UU. e Irán que permitiría la libre navegación por el estrecho de Ormuz.
¿Quiénes son los mediadores?
Los mediadores del acuerdo son Qatar y Pakistán.
¿Cuál fue el impacto en el petróleo?
Los precios del petróleo cayeron más de 2 dólares por barril tras el anuncio del posible acuerdo.
¿Cuándo se espera el anuncio formal?
El anuncio formal del acuerdo se espera en los próximos días.
¿Qué han dicho EE.UU. e Irán?
Hasta el momento, ambos gobiernos no han oficializado el acuerdo de manera directa.
[Fuente: Noticias Argentinas]