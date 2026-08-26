El precio del petróleo se desploma por un posible alto el fuego entre EE.UU. e Irán

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- Estados Unidos e Irán estarían cerca de alcanzar un acuerdo de alto el fuego que incluiría la libre navegación en el estrecho de Ormuz, según un informe de la agencia rusa RIA Novosti publicado el martes.

En este contexto, se prevé que el acuerdo sea formalizado en los próximos días, de acuerdo a fuentes militares de Pakistán y de seguridad de Irán citadas por la misma agencia.

La noticia sobre el posible acuerdo ha provocado una caída significativa en los precios internacionales del petróleo, que se desplomaron más de 2 dólares por barril, según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas.

A pesar de esto, hasta el momento los gobiernos de Washington y Teherán no han confirmado oficialmente el anuncio.