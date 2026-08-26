Fresco y con pocas nubes: así estará el tiempo este miércoles en Rosario

Rosario comenzó este miércoles con 9,7 grados, cielo parcialmente nublado y una sensación térmica de 8,8°C, según el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad alcanza el 85%, la presión es de 1006,6 hPa y el viento sopla del noreste a 8 km/h.

Para hoy se espera una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche estará mayormente nublado. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima llegará a 21°C, sin probabilidad significativa de precipitaciones.

Los pronósticos extendidos anticipan temperaturas moderadas para los próximos días. El jueves se esperan entre 12 y 20°C, el viernes entre 9 y 19°C y el sábado entre 11 y 20°C. Para el domingo se prevén entre 9 y 19°C, mientras que el lunes y martes las máximas rondarían los 20 y 22°C, respectivamente.