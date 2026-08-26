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Fresco y con pocas nubes: así estará el tiempo este miércoles en Rosario

La jornada arrancó con 9,7°C y una sensación térmica de 8,8°C. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 21°C y sin lluvias.

26/08/2026 | 06:46Redacción Cadena 3 Rosario

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Jornada estable en la ciudad de Rosario.

FOTO: Jornada estable en la ciudad de Rosario.

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Rosario comenzó este miércoles con 9,7 grados, cielo parcialmente nublado y una sensación térmica de 8,8°C, según el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad alcanza el 85%, la presión es de 1006,6 hPa y el viento sopla del noreste a 8 km/h.

Para hoy se espera una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche estará mayormente nublado. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima llegará a 21°C, sin probabilidad significativa de precipitaciones.

Los pronósticos extendidos anticipan temperaturas moderadas para los próximos días. El jueves se esperan entre 12 y 20°C, el viernes entre 9 y 19°C y el sábado entre 11 y 20°C. Para el domingo se prevén entre 9 y 19°C, mientras que el lunes y martes las máximas rondarían los 20 y 22°C, respectivamente.

Lectura rápida

¿Cuál fue la temperatura inicial en Rosario? La temperatura inicial en Rosario fue de 9,7 grados.

¿Qué pronostica el Servicio Meteorológico Nacional para hoy? Se pronostica cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado por la noche, con una temperatura máxima de 21°C.

¿Qué temperaturas se esperan para los próximos días? Se esperan temperaturas entre 12 y 20°C el jueves, 9 y 19°C el viernes, y 11 y 20°C el sábado.

¿Cuál es la humedad actual en Rosario? La humedad actual en Rosario es del 85%.

¿Qué velocidades de viento se registran? El viento sopla del noreste a 8 km/h.

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