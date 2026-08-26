El Aeroparque Jorge Newbery sigue cerrado por obras: reabre este jueves a las 16

El Aeroparque Jorge Newbery permanece cerrado por tareas de mantenimiento preventivo en su pista principal. El cierre, que comenzó este martes 25 de agosto, se extiende hasta las 16 horas de este jueves 27.

Durante este período, toda la operación de vuelos (cabotaje y regionales) se traslada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, según informó el concesionario Aeropuertos Argentina.

La medida forma parte de un plan de obras de infraestructura que supera los US$85 millones y busca acompañar el crecimiento récord de pasajeros y operaciones de los últimos años. Se eligió esta franja porque afecta menos vuelos y se ajusta mejor a las condiciones meteorológicas esperadas para fines de agosto.

En números, Ezeiza pasa de operar unos 530 movimientos diarios a aproximadamente 940 (un aumento cercano al 80 %). Aeroparque solo realizará movimientos limitados en las horas previas al cierre y al retomar la actividad el jueves a partir de las 16.

La primera etapa del plan ya incluyó la ampliación de la Plataforma Norte, del PIR doméstico y del hall de check-in, además de mejoras en las vialidades de Arribos Internacionales. La segunda etapa avanza con la ampliación de las zonas de preembarque nacional, nueva sala VIP, más superficie comercial y tecnología que apunta a reducir hasta un 26 % el tiempo de check-in y un 33 % en el PIR.