En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Juntos

En vivo

El Aeroparque Jorge Newbery sigue cerrado por obras: reabre este jueves a las 16

Es por tareas de mantenimiento preventivo en su pista principal y la operación de vuelos se trasladará a Ezeiza.

26/08/2026 | 06:00Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Las obras serán en el Aeroparque Jorge Newbery.

FOTO: Las obras serán en el Aeroparque Jorge Newbery.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Cierre preventivo de Aeroparque por 55 horas afecta a 900 vuelos

    Juntos

    Episodios

El Aeroparque Jorge Newbery permanece cerrado por tareas de mantenimiento preventivo en su pista principal. El cierre, que comenzó este martes 25 de agosto, se extiende hasta las 16 horas de este jueves 27.

Durante este período, toda la operación de vuelos (cabotaje y regionales) se traslada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, según informó el concesionario Aeropuertos Argentina.

La medida forma parte de un plan de obras de infraestructura que supera los US$85 millones y busca acompañar el crecimiento récord de pasajeros y operaciones de los últimos años. Se eligió esta franja porque afecta menos vuelos y se ajusta mejor a las condiciones meteorológicas esperadas para fines de agosto.

En números, Ezeiza pasa de operar unos 530 movimientos diarios a aproximadamente 940 (un aumento cercano al 80 %). Aeroparque solo realizará movimientos limitados en las horas previas al cierre y al retomar la actividad el jueves a partir de las 16.

La primera etapa del plan ya incluyó la ampliación de la Plataforma Norte, del PIR doméstico y del hall de check-in, además de mejoras en las vialidades de Arribos Internacionales. La segunda etapa avanza con la ampliación de las zonas de preembarque nacional, nueva sala VIP, más superficie comercial y tecnología que apunta a reducir hasta un 26 % el tiempo de check-in y un 33 % en el PIR.

Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo en el Aeroparque Jorge Newbery? El Aeroparque Jorge Newbery está cerrado por mantenimiento preventivo en su pista principal.

¿Quién informó sobre el traslado de vuelos a Ezeiza? El concesionario Aeropuertos Argentina informó que los vuelos se trasladan al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

¿Cuándo comenzó y finalizará el cierre del Aeroparque? El cierre comenzó el martes 25 de agosto y finalizará el jueves 27 a las 16 horas.

¿Cuál es la inversión total del plan de obras de infraestructura? La inversión total del plan de obras de infraestructura supera los US$85 millones.

¿Qué mejoras se están realizando en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza? Se están ampliando la Plataforma Norte, el PIR doméstico, y se están implementando nuevas tecnologías para reducir los tiempos de check-in.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf