Elena Makarova: "No soy víctima, solo de fiscales argentinos" en la causa Rudnev

Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- Elena Makarova, la joven rusa que se presenta como presunta víctima en la causa que se tramita en Bariloche contra Konstantin Rudnev, acusado de trata de personas, ha vuelto a criticar a la Fiscalía local, afirmando que ignoran su testimonio. En un artículo publicado en el medio internacional "Bitter Winter", Makarova aclaró que nunca formó parte de ningún grupo relacionado con el imputado y que jamás tuvo contacto con él.

Su declaración contradice directamente la hipótesis central de la investigación, que sostiene que fue traída al país para ser explotada. Makarova aseguró que no tenía conocimiento de los temas que la involucraron legalmente: "Antes de viajar a Argentina no tenía ningún interés especial en la espiritualidad, el esoterismo ni nada por el estilo. Nunca había oído hablar de Konstantin Rudnev", afirmó.

Según relató, solo después de los acontecimientos en Bariloche se enteró de que la prensa rusa había mencionado a Rudnev en artículos de su infancia. Describió su vida previa al viaje como una etapa de vulnerabilidad, señalando que quedó embarazada sin apoyo del padre de su hijo ni de su familia. En octubre de 2024, logró separarse de este hombre. "Estaba deprimida, asustada y necesitaba un lugar seguro para dar a luz", resumió.

La elección de Argentina, explicó, no fue excepcional. "Más de 10.000 mujeres rusas embarazadas viajaron a Argentina para dar a luz en un solo año", mencionó, añadiendo que todo niño nacido en el país obtiene pasaporte argentino y la madre puede tramitar la ciudadanía. "Buscaba seguridad, estabilidad y un futuro para mi hijo", aclaró.

Su viaje se concretó cuando su madre se enteró de que una amiga, Nadezhda Belyakova, conocida en Argentina como Angelina, también planeaba viajar. "Le pidió que me acompañara, porque estaba muy preocupada por mi embarazo y por la violencia que yo había sufrido", relató. Durante el embarazo, Makarova afirmó que todo transcurrió normalmente, con caminatas y preparativos para el parto, y dependía de su intérprete, Svetlana Komkova, para comunicarse con los médicos.

"Expresé reiteradamente mi deseo de un parto natural y mi miedo a una cesárea", subrayó. Sin embargo, aseguró que la situación se tornó complicada en marzo, cuando una enfermera del hospital insistió en obtener documentación del padre del niño, a pesar de su pedido de inscribirlo con su apellido. "La enfermera reconoció que la documentación paterna no era necesaria para el alta, pero la solicitó para 'obtener información sobre mí'", indicó Makarova.

Tras esta presión, su amiga Angelina entregó una fotocopia del pasaporte de Konstantin Rudnev, hallada entre los papeles de Ksenia Tarakanova, quien ayudaba a la esposa del acusado con gestiones migratorias. Makarova describió lo que siguió como una pesadilla, afirmando que fue sometida a una presión constante para que admitiera ser una víctima. "Me amenazaron con quitarme a mi hijo", denunció.

Además, afirmó que le dijeron que si se negaba a declararse víctima y continuaba comunicándose con su madre, esta podría ser imputada y encarcelada. Makarova relató situaciones de violencia obstétrica, incluyendo un intento de inducción no autorizado y un trato degradante tras el parto. "Me decían que era una 'víctima', pero me trataban como a una criminal", aseveró.

También mencionó traslados a refugios en malas condiciones, restricciones para comunicarse con su familia y la negación de acceso a un abogado de su elección durante semanas. Aseguró que fue presionada por la Justicia para declarar que había sido víctima de trata: "La idea de que una mujer con un embarazo avanzado fuera traída a Argentina para explotación sexual o laboral es ridícula y ofensiva".

Makarova subrayó que entendió desde el principio que la fiscalía tenía una tarea: acusar a Konstantin Rudnev a cualquier costo. Afirmó que su abogado le informó que un fiscal llamado Fernando Arrigo tuvo un papel clave en la fabricación de la causa contra Rudnev. Makarova acusó a Arrigo de haber ordenado que se la mantuviera en condiciones inhumanas y de haber intimidado a su abogado.

Como resultado de estos hechos, Makarova presentó una denuncia contra Arrigo y los demás fiscales intervinientes. En el cierre de su artículo, enfatizó: "Me llaman víctima en la causa argentina, pero no soy víctima de nadie, salvo de los fiscales argentinos".

Por último, desestimó la idea de que su negativa se deba a un "lavado de cerebro" o un "control coercitivo" ejercido por Rudnev desde la cárcel: "Es absurdo y profundamente irrespetuoso". "Exijo respeto por mi identidad y mi autonomía como mujer libre. Exijo que me dejen en paz para cuidar a mi hijo", concluyó.