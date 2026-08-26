El USS Abraham Lincoln llega a Tailandia tras más de 250 días en el mar

FOTO: El USS Abraham Lincoln va a Tailandia para una breve escala tras un largo despliegue en el mar

BANGKOK, Tailandia (AP) — El portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln hará una parada en Tailandia tras un largo y agotador despliegue en Oriente Medio, según anunciaron funcionarios tailandeses el miércoles.

El Lincoln estuvo involucrado en la misión de apoyo a la guerra de Estados Unidos contra Irán, destacando por un récord de más de 250 días sin interrupción en el mar. Este extenso tiempo de despliegue generó preocupaciones sobre el bienestar de la tripulación, incluyendo reportes de problemas de salud mental y la falta de suministros básicos, como alimentos y productos de higiene.

Un funcionario del gobierno tailandés, que prefirió permanecer en el anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa, confirmó que el Lincoln realizará una visita breve a Tailandia para permitir que la tripulación descanse y se recupere.

Un comunicado emitido por la Marina Real Tailandesa indicó que tres buques de un grupo de ataque del portaaviones de la Marina de Estados Unidos tienen previsto hacer una escala en el este de Tailandia, aunque no se llevarán a cabo ejercicios militares durante esta visita.

El comunicado no especificó la identidad de los buques, ni el puerto o la fecha de llegada, citando razones de seguridad. La embajada de Estados Unidos en Bangkok no ha respondido a solicitudes de comentarios, y la Marina de Estados Unidos se ha negado a hacer declaraciones al respecto.

Los prolongados despliegues de portaaviones generan un desgaste considerable en el personal militar, que se ve obligado a estar lejos de sus hogares por períodos prolongados. Esto también aumenta la presión sobre el buque y su equipamiento. A pesar de que las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han calmado en las últimas semanas, la Marina mantiene un restablecido bloqueo sobre los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, y el gobierno de Trump aún no ha aclarado cómo planea finalizar el conflicto.