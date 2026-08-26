Un agente de ICE involucrado en un tiroteo en Minnesota podría ser liberado en Texas

FOTO: Un agente de ICE acusado de un tiroteo en Minnesota podría salir de una cárcel de Texas

BROWNSVILLE, Texas, EE.UU. — Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta la posibilidad de salir de una cárcel en el sur de Texas este jueves, tras ser acusado de disparar su arma en Minnesota, hiriendo a un hombre y presentando declaraciones falsas para justificar su acción.

Christian Castro, el agente involucrado, está acusado de agresión y de realizar una denuncia falsa respecto a la herida infligida a Julio Cesar Sosa-Celis, de 24 años, el 14 de enero. A pesar de que las autoridades de Minnesota han solicitado su extradición desde su arresto, Castro sigue detenido en Brownsville, una ciudad fronteriza con México.

La legislación texana establece que Castro debe ser liberado después de 90 días de detención, plazo que se cumple este jueves. En respuesta, el gobernador de Minnesota y su fiscal general han presentado una demanda solicitando a un juez que obligue a Texas a devolver a Castro a su estado y a impedir su liberación hasta que se concrete la extradición.

Se le imputa a Castro el haber disparado a través de la puerta principal de una vivienda en Minneapolis, alcanzando a Sosa-Celis en la pierna; la bala quedó incrustada en la pared del dormitorio de un niño. Según la fiscalía, después del incidente, Castro acusó falsamente a Sosa-Celis y a otro hombre de haberlo atacado con un mango de escoba y una pala de nieve.

Durante una audiencia federal el martes, abogados de la oficina del fiscal general de Minnesota argumentaron que sería complicado obligar a Castro a enfrentar los cargos si queda libre, especialmente si decide fugarse.

El juez federal de distrito Fernando Rodriguez Jr. expresó su inclinación a no impedir la liberación de Castro, aunque indicó que el miércoles emitiría una orden en respuesta a la solicitud de alejamiento temporal.

Por su parte, abogados que representan al gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmaron que el mandatario aún no ha tomado una decisión oficial sobre la solicitud de extradición de Minnesota, sugiriendo que la demanda podría ser prematura.

Rodriguez también señaló la importancia de la madurez del caso y la necesidad de que se resuelva adecuadamente. Abbott, la semana pasada, ya había manifestado que no respondería a la solicitud de extradición, citando investigaciones en curso sobre fraude en programas gubernamentales de servicios sociales en Minnesota, que se han utilizado como justificación para su ofensiva migratoria.