India: Ringg recibe inversión de 10 millones de dólares para expandir su inteligencia artificial de voz

Ringg, una startup de inteligencia artificial de voz con sede en India, anunció recientemente que ha recaudado 10 millones de dólares de Peak XV Partners como parte de una extensión de su ronda de financiamiento Serie A. Esta inyección de capital se suma a los 5.5 millones de dólares que la empresa había obtenido anteriormente en la misma ronda, elevando el total a 15.5 millones de dólares.

Según un estudio de Truecaller, más del 76% de los consumidores en India prefieren comunicarse con las empresas a través de llamadas telefónicas, lo que representa una gran oportunidad para la automatización de llamadas de soporte y contacto mediante inteligencia artificial. Ringg, que actualmente procesa 20 millones de intentos de llamada al mes, está apostando a que este volumen seguirá creciendo en los próximos meses.

La empresa comenzó como una startup de texto a voz llamada DesiVocal, pero el alto costo de entrenar sus propios modelos de voz llevó a los fundadores a pivotar hacia el desarrollo de agentes de voz para empresas. Su primer cliente fue la fintech india Cred, y desde entonces ha firmado contratos con otras startups como Flipkart, Practo, Groww y PolicyBazaar.

El cofundador de Ringg, Siddharth Tripathi, explicó que al principio se enfocaron en casos de uso de bajo costo y alta demanda, como llamadas salientes y calificación de leads, pero se dieron cuenta de que estos no eran sostenibles a largo plazo. Por ello, han comenzado a abordar flujos de trabajo más complejos, como la programación de citas para clínicas de salud y la recuperación de carritos abandonados en sitios de comercio electrónico.

Tripathi destacó que el agente de voz de Ringg actualmente opera en 1,200 clínicas de la aplicación de salud Practo, ayudando a los pacientes a programar visitas o a hacer seguimiento de los pasos a seguir tras la consulta.

A pesar de que las llamadas de voz representan más del 70% de su negocio, la startup ha comenzado a diversificarse hacia otros canales, incluyendo chat y WhatsApp. Para algunos clientes, como Shell, también está automatizando solicitudes de soporte a través de navegadores.

"Estamos intentando posicionarnos como una plataforma para agentes que brindan resultados o que cumplen tareas, en lugar de ser simplemente agentes de voz para empresas", afirmó Tripathi.

La mayoría de los clientes de Ringg se encuentran en India, aunque también tienen algunos en el Medio Oriente y Estados Unidos. Sin embargo, la startup no busca vender directamente a empresas estadounidenses, sino asociarse con los llamados Centros de Capacidades Globales en India, que son los hubs offshore que las multinacionales utilizan cada vez más para trabajo de back-office y soporte.

Ringg desarrolla sus propios modelos de reconocimiento y generación de voz, y aspira a poseer toda la infraestructura de voz en el futuro. Por ahora, el producto funciona como una capa de orquestación, dirigiendo tareas a diferentes modelos según el caso de uso.

Rishen Kapoor, un principal de Peak XV, señaló que la profundidad técnica que Ringg adquirió al iniciar como un laboratorio de investigación se refleja en los casos de uso complejos que ahora aborda. "Gracias a sus capacidades técnicas, pueden realizar estos flujos de trabajo empresariales difíciles de manera integral", dijo Kapoor.

La competencia en el sector de la inteligencia artificial de voz en India es intensa, con empresas como Deepgram, ElevenLabs y Sarvam compitiendo por la atención del mercado. Ringg, que actualmente cuenta con 40 empleados, ha contratado a más de 15 en los últimos tres meses y está buscando ingenieros que combinen habilidades técnicas con gestión de productos, así como investigadores que trabajen en la reducción de costos de funcionamiento de sus modelos.