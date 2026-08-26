El canciller de México se reúne con Rubio en su primer encuentro oficial en Washington

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El ministro de Exteriores de México, Roberto Velasco, sostendrá el miércoles su primera reunión presencial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desde que asumió el cargo en abril. La agenda está marcada por diversos temas controversiales, incluyendo asuntos políticos, económicos, migratorios y de seguridad.

"Sostendré diversas reuniones sobre temas prioritarios de la agenda bilateral, comenzando con mi homólogo", declaró Velasco en redes sociales al anunciar su visita a Washington el martes por la noche.

Aunque no se especificaron los temas a tratar, existen múltiples frentes abiertos entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la administración de Donald Trump. Entre estos se encuentran acusaciones de vínculos entre políticos y cárteles, dudas comerciales en el contexto de la nueva guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá, así como deportaciones de mexicanos a terceros países en un ambiente de políticas antimigratorias cada vez más severas en territorio estadounidense.

Adicionalmente, se encuentra la agenda de seguridad, donde Washington está intensificando los esfuerzos para realizar operaciones conjuntas en países aliados, mientras Sheinbaum se esfuerza por defender la soberanía de México.

Este panorama se complica aún más por la agitación política en México, que tiene repercusiones en ambos lados de la frontera.

Recientemente, Rubén Rocha, exgobernador de Sinaloa, fue acusado de narcotráfico por Estados Unidos en abril y regresó a su puesto solo para dejarlo nuevamente al día siguiente, lo que generó críticas y tensiones dentro del partido oficialista. La fiscalía federal sigue investigando presuntas irregularidades en la justicia en el estado, que enfrenta una creciente violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Poco antes de esta reunión, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, participó en una cumbre de la DEA en Argentina, donde fue elogiado por el director de la agencia, Terrance Cole, quien denunció la corrupción de altos funcionarios mexicanos que colaboran con el crimen organizado.

Mientras tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se encuentra en Washington para discutir cuestiones comerciales, buscando reducir los aranceles estadounidenses sobre sectores mexicanos como el acero y el aluminio, así como la industria automotriz. Los resultados de estas conversaciones aún no han sido informados por el gobierno.