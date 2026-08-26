Científicos explican por qué la Antártida se congeló antes que el Ártico

Un grupo de investigadores internacionales, liderado por la Universidad de Southampton, presentó un nuevo estudio que arroja luz sobre el misterio de por qué la Antártida se congeló millones de años antes que el Ártico. Este fenómeno se relaciona con el levantamiento gradual de la Antártida Oriental, donde se formaron montañas y un alto plateau, permitiendo que la nieve y el hielo sobrevivieran incluso en un mundo más cálido.

La investigación, publicada en la revista Science, señala que el proceso de formación de un vasto sistema montañoso comenzó después de la separación de Antártida y Africa durante el Período Jurásico, hace entre 201 y 143 millones de años. Las fuerzas profundas dentro de la Tierra elevaron la mayor parte de la Antártida Oriental durante más de 100 millones de años, estableciendo las condiciones para la formación de la capa de hielo hace aproximadamente 34 millones de años.

Según el autor principal del estudio, Thomas Gernon, profesor de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Southampton, "la superficie terrestre de la Antártida fue levantada gradualmente hasta alcanzar una altura donde el hielo pudo establecerse de forma permanente, a pesar de que los océanos polares y las temperaturas globales se mantuvieron sorprendentemente cálidas".

El estudio también utilizó modelos computacionales para simular la evolución del paisaje de la Antártida Oriental a lo largo de 100 millones de años. Los resultados sugirieron que un fenómeno conocido como "ondas del manto" fue responsable del levantamiento gradual, ayudando a elevar un vasto plateau coronado por las Montañas Gamburtsev.

Estas montañas, que antes eran más bajas, alcanzaron alturas que permitieron que la nieve y el hielo sobrevivieran durante todo el año, lo que facilitó el crecimiento del Hielo Antártico Oriental, la mayor capa de hielo del planeta, capaz de elevar el nivel del mar global en aproximadamente 52 metros si se derritiera por completo.

Los investigadores también exploraron cómo la Antártida y el Ártico siguieron caminos diferentes en su desarrollo. Mientras que la Antártida se cubrió de hielo hace unos 34 millones de años, los grandes glaciares del Hemisferio Norte no comenzaron a formarse hasta hace aproximadamente cinco millones de años. Este desajuste se atribuye a procesos geológicos que elevaron la tierra en la Antártida, haciéndola más fría, a diferencia de las tierras árticas que permanecieron en elevaciones más bajas.

El estudio concluyó que las fuerzas geológicas internas de la Tierra prepararon el paisaje para la glaciación, lo que podría redefinir la forma en que los científicos entienden los orígenes de las grandes eras de hielo. Gernon comentó: "Nuestros hallazgos revelan que el interior de la Tierra precondiciona los paisajes para la glaciación, determinando cuándo y dónde se producen transiciones climáticas importantes como la glaciación de la Antártida".