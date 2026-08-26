Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este miércoles 26 de agosto

Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba
en el día de hoy.
Ahora
Las condiciones actuales en Córdoba
indican un cielo con broken clouds
, con una temperatura de 21°. La sensación térmica es de 21°, con una humedad del 59%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este-noreste, y la presión atmosférica se encuentra en 1003 hPa.
El clima hoy miércoles 26 de agosto
Para este miércoles 26 de agosto, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 28°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo que podría presentar algunas nubes. La humedad se mantendrá en un 59%, y el viento seguirá soplando a una velocidad de 2 m/s. No se anticipan lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable en la ciudad.
Pronóstico extendido
El pronóstico para los próximos días en Córdoba
es el siguiente:
- Jueves 27 de agosto: mínima 12°, máxima 16°, con light rain
.
- Viernes 28 de agosto: mínima 9°, máxima 20°, con few clouds
.
- Sábado 29 de agosto: mínima 10°, máxima 20°, con overcast clouds
.
- Domingo 30 de agosto: mínima 10°, máxima 20°, con few clouds
.
- Lunes 31 de agosto: mínima 11°, máxima 24°, con clear sky
.