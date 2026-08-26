Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este miércoles 26 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo de Rosario se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 16°. La humedad es del 55%, lo que genera un ambiente algo fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla desde el noreste a una velocidad de 5 m/s, contribuyendo a la sensación de frescura. La presión atmosférica se sitúa en 1008 hPa.

El clima hoy miércoles 26 de agosto

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 10° y la máxima alcance los 21°. A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente nublado, sin probabilidades de lluvias. La humedad se mantendrá en un 55%, y la visibilidad seguirá siendo buena. El viento, que sopla desde el noreste, podría variar en intensidad, pero se estima que rondará los 5 m/s.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario traerán variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El jueves 27 de agosto, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 18°, con probabilidad de lluvias ligeras. Para el viernes 28, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 21°, también con lluvias ligeras. El sábado 29, las temperaturas oscilarán entre 8° y 21°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 30, se espera un clima más despejado, con mínimas de 9° y máximas de 21°. Finalmente, el lunes 31, la mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 22°, bajo un cielo despejado.