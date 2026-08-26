Investigan un homicidio tras un intento de robo en la autopista Rosario-Santa Fe

Un hombre de 57 años quedó aprehendido este miércoles luego de que una persona fuera encontrada muerta en una cuneta de la colectora este de la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del peaje del kilómetro 14. El hecho ocurrió durante la madrugada y la víctima todavía no fue identificada oficialmente.

El fiscal Javier Paz confirmó que el episodio se produjo “en ocasión de un robo”. “aparentemente el camionero repelió con algún disparo”, señaló el funcionario, quien evitó brindar mayores detalles porque hay medidas investigativas en curso.

Las cámaras del peaje registraron alrededor de las 2.35 a dos personas que caminaban por la autopista y que se acercaron desde una zona oscura hacia un camión estacionado. Luego se observó que ambos salieron corriendo y que el chofer continuó su marcha con el chasis hacia el norte. En el lugar donde quedó el acoplado, personal de Criminalística secuestró dos vainas calibre .380.

Más tarde, cerca de las 11.10, se presentó en la planta el hombre de 57 años y entregó una pistola Bersa calibre .380, junto con dos cargadores y sin municiones. Manifestó que había utilizado el arma para defenderse del intento de robo. El fiscal Balbis fue informado de la situación y ordenó que el hombre quedara aprehendido y fuera trasladado junto con el arma a la base de la PDI.