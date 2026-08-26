El eclipse lunar se podrá ver en Rosario: "Va a ser casi total y tendrá una coloración rojiza"

El eclipse lunar casi total podrá observarse desde Santa Fe durante la madrugada de este viernes y será visible a simple vista, sin necesidad de utilizar ningún tipo de protección. El fenómeno comenzará a mostrar sus efectos más notorios desde las 23.30 de este jueves y tendrá su punto máximo cerca de la 1.10 de la madrugada.

Adrián Arquiola, director del Observatorio Astronómico Municipal de Funes, explicó que la Luna ingresará en el cono de sombra que proyecta la Tierra. “Es un eclipse casi total, va a faltar un porcentaje muy pequeño que la Luna va a quedar afuera, pero va a ser casi los mismos síntomas visuales en cuanto a la coloración rojiza”, señaló en diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

La fase penumbral comenzará este jueves a las 22.23, aunque se trata de una etapa más difícil de detectar. “Lo más importante para el público es 23.30 en adelante”, remarcó Arquiola. El máximo del fenómeno será alrededor de la 1.12 de la madrugada del viernes y finalizará antes de las 3.

El especialista destacó que, a diferencia de un eclipse solar, este fenómeno puede observarse directamente y desde cualquier lugar. “El público que no puede acercarse a Funes lo puede ver libremente desde su casa, porque es un evento que se puede ver a simple vista, sin ningún tipo de restricción”, explicó.

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Además, el Observatorio Astronómico Municipal de Funes abrirá sus puertas para una actividad especial. Arquiola adelantó que pondrán todos los telescopios a disposición del público para que quienes se acerquen puedan observar el eclipse y hasta fotografiarlo con sus teléfonos celulares utilizando los equipos del lugar. “Es para ir en familia, para pasar un par de horas”, invitó.

Arquiola también contó la historia detrás del observatorio y su vínculo personal con la institución. Es funense de tercera generación y recordó que su sueño era contar con un espacio de estas características en su ciudad. El observatorio, que cumple 35 años, es el segundo de la provincia de Santa Fe y combina actividades de divulgación, contacto con escuelas e investigación científica.

“Un observatorio astronómico no es algo sencillo, tiene una implicación inmediata a la sociedad, a la cultura, a la ciencia”, sostuvo. Y destacó el acompañamiento de la Municipalidad de Funes para sostener el espacio. “Para mí cada público, cada fenómeno astronómico, cada escuela que nos visita es un logro alcanzado”, concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.