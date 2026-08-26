En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos Rosario Notas

El eclipse lunar se podrá ver en Rosario: "Va a ser casi total y tendrá una coloración rojiza"

Adrián Arquiola, director del Observatorio Astronómico Municipal de Funes, explicó en Cadena 3 Rosario que el fenómeno comenzará a ser más visible desde las 23.30 y alcanzará su punto máximo cerca de la 1.10 de la madrugada. Habrá una actividad especial con telescopios para quienes se acerquen al predio.

26/08/2026 | 13:25Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El eclipse lunar casi total se verá desde Rosario.

FOTO: El eclipse lunar casi total se verá desde Rosario.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. El eclipse lunar se podrá ver en Rosario: "Va a ser casi total y tendrá una coloración rojiza"

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

El eclipse lunar casi total podrá observarse desde Santa Fe durante la madrugada de este viernes y será visible a simple vista, sin necesidad de utilizar ningún tipo de protección. El fenómeno comenzará a mostrar sus efectos más notorios desde las 23.30 de este jueves y tendrá su punto máximo cerca de la 1.10 de la madrugada.

Adrián Arquiola, director del Observatorio Astronómico Municipal de Funes, explicó que la Luna ingresará en el cono de sombra que proyecta la Tierra. “Es un eclipse casi total, va a faltar un porcentaje muy pequeño que la Luna va a quedar afuera, pero va a ser casi los mismos síntomas visuales en cuanto a la coloración rojiza”, señaló en diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

La fase penumbral comenzará este jueves a las 22.23, aunque se trata de una etapa más difícil de detectar. “Lo más importante para el público es 23.30 en adelante”, remarcó Arquiola. El máximo del fenómeno será alrededor de la 1.12 de la madrugada del viernes y finalizará antes de las 3.

El especialista destacó que, a diferencia de un eclipse solar, este fenómeno puede observarse directamente y desde cualquier lugar. “El público que no puede acercarse a Funes lo puede ver libremente desde su casa, porque es un evento que se puede ver a simple vista, sin ningún tipo de restricción”, explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, el Observatorio Astronómico Municipal de Funes abrirá sus puertas para una actividad especial. Arquiola adelantó que pondrán todos los telescopios a disposición del público para que quienes se acerquen puedan observar el eclipse y hasta fotografiarlo con sus teléfonos celulares utilizando los equipos del lugar. “Es para ir en familia, para pasar un par de horas”, invitó.

Arquiola también contó la historia detrás del observatorio y su vínculo personal con la institución. Es funense de tercera generación y recordó que su sueño era contar con un espacio de estas características en su ciudad. El observatorio, que cumple 35 años, es el segundo de la provincia de Santa Fe y combina actividades de divulgación, contacto con escuelas e investigación científica.

“Un observatorio astronómico no es algo sencillo, tiene una implicación inmediata a la sociedad, a la cultura, a la ciencia”, sostuvo. Y destacó el acompañamiento de la Municipalidad de Funes para sostener el espacio. “Para mí cada público, cada fenómeno astronómico, cada escuela que nos visita es un logro alcanzado”, concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno se podrá observar? Un eclipse lunar casi total.

¿Quién es el experto que explica el fenómeno? Adrián Arquiola, director del Observatorio Astronómico Municipal de Funes.

¿Cuándo comenzará y finalizará el eclipse? Comenzará a las 23.30 del jueves y finalizará antes de las 3 del viernes.

¿Dónde se puede observar el eclipse? Desde cualquier lugar, incluyendo Funes y Santa Fe.

¿Por qué es importante el observatorio? Combina actividades de divulgación, contacto con escuelas e investigación científica y cumple 35 años.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf