FOTO: Operativo en Recoleta: hombre se atrincheró en su departamento y fue sedado

Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- Un hombre se atrincheró en su departamento ubicado en el barrio porteño de Recoleta, lo que desencadenó un amplio operativo policial que se extendió por varios minutos. El hecho ocurrió en la calle Montevideo al 920, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear, donde una mujer alertó al 911 sobre la situación, indicando que su hijo estaba atrincherado en el departamento de planta baja.

De acuerdo con la información proporcionada a la Agencia Noticias Argentinas, efectivos de la policía y del SAME, junto a especialistas, se dirigieron al lugar para evaluar la situación, tomando conocimiento de que el hombre de 35 años podría estar padeciendo problemas psiquiátricos.

La División de Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad (DOE) se hizo cargo de las negociaciones con el hombre. Tras varios minutos de tensión, el sujeto finalmente permitió el ingreso del personal policial.

Una vez dentro de la vivienda, se logró reducir al hombre y se solicitó la asistencia del SAME, que procedió a sedarlo para facilitar su traslado.

Después de verificar que se encontraba en buen estado de salud, fue retirado del departamento y llevado en ambulancia a un hospital de la ciudad.

Durante el operativo, se implementó un corte total de tránsito en la calle Montevideo.