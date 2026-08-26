Aprobaron la licencia del legislador Flores y el peronismo rechazó pedirle la renuncia

La Legislatura aprobó este miércoles la licencia por 180 días y sin goce de sueldo solicitada por Ernesto Ramón “Cañito” Flores, representante del departamento Río Seco por Hacemos Unidos por Córdoba.

La medida aparta temporalmente al dirigente de su banca, pero no implica su exclusión de la Unicameral. Flores conservará su condición de legislador y podrá reincorporarse una vez finalizado el período solicitado.

El oficialista no estuvo presente durante la sesión. Su lugar será ocupado provisoriamente por Estrella María Benchetrit, quien ya lo había reemplazado durante una licencia concedida en 2025.

La decisión se adoptó en medio de las repercusiones políticas generadas por la causa que investiga presuntos hechos de abuso sexual y grooming contra adolescentes en Villa de María del Río Seco. Uno de los principales imputados es José Aníbal Ricardo Villarreal, exasesor de Flores.

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• El oficialismo respaldó la licencia

Antes de la votación, el legislador Luis Leonardo Limia confirmó en Cadena 3 que el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba acompañaría el pedido de Flores. "Ha solicitado una licencia sin goce de sueldo por causas que son de público conocimiento. Como bloque vamos a votar a favor", expresó Limia.

El dirigente oficialista calificó como "aberrantes y repudiables" los hechos investigados y sostuvo que debe permitirse que la Justicia avance en el esclarecimiento de las responsabilidades.

El oficialismo, sin embargo, no acompañó el planteo de sectores opositores que reclamaban una sanción más severa y la exclusión definitiva de Flores de la Legislatura.

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• La oposición denunció "protección política"

La legisladora radical, Brenda Austin, cuestionó con dureza la decisión y sostuvo que la licencia resulta insuficiente frente a la gravedad de la situación.

"El peronismo, casi en soledad, votó una licencia que es una señal de impunidad y de protección política", afirmó Austin en Cadena 3. Además, consideró que el respaldo al pedido de Flores convierte al oficialismo en "corresponsable" de la situación que atraviesa la comunidad de Villa de María del Río Seco.

La referente de la UCR anticipó que su bloque insistirá con el proyecto de exclusión, aunque admitió que, en principio, la oposición no contaría con los votos necesarios para aprobarlo. "Flores sigue siendo legislador y sigue teniendo la misma protección de este cuerpo, independientemente de que esté de licencia", remarcó.

El proyecto opositor no avanzó durante la sesión, por lo que Flores mantendrá su banca durante los seis meses de apartamiento.

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• La causa por abuso sexual y grooming en el norte de Córdoba

La investigación está a cargo de la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede. El expediente comenzó tras la denuncia por la desaparición de una adolescente, que posteriormente fue encontrada en una vivienda de Sumampa, Santiago del Estero.

A partir del análisis de teléfonos celulares, la Justicia reconstruyó una serie de contactos entre adultos y adolescentes de Villa de María del Río Seco. La causa investiga presuntos hechos de grooming, abuso sexual y explotación sexual infantil.

Hasta el momento, hay 15 personas acusadas y al menos cuatro adolescentes identificadas como víctimas. Entre los imputados se encuentra José Aníbal Ricardo Villarreal, quien trabajaba como asesor de Flores y está acusado de abuso sexual con acceso carnal, entre otros delitos.

La fiscalía aclaró que, hasta ahora, no existen pruebas que vinculen directamente al legislador con los hechos investigados. El cuestionamiento político se concentra en su relación con Villarreal y con otras personas de su equipo que tenían antecedentes judiciales.

La polémica también alcanzó a Ariel Alejandro Rodríguez, otro exasesor de Flores que continuó contratado hasta el 13 de agosto pese a tener una condena por usurpación y peculado. Ambos colaboradores fueron posteriormente desvinculados de la Legislatura.

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Informe de Gonzalo Carrasquera.