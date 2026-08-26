Piden allanar el departamento de la sindicalista que compró el piso de abajo de Cristina Kirchner
La solicitud fue presentada ante el juez Julián Ercolini en la causa que investiga a María Soledad Calle y al extitular de la UOM Abel Furlán.
26/08/2026 | 14:49Redacción Cadena 3
FOTO: El departamento queda en San José 1111.
La compra del departamento ubicado en el primer piso del edificio de San José 1111, debajo de la propiedad de Cristina Kirchner, sumó un nuevo capítulo judicial. La querella en la causa que investiga a la sindicalista María Soledad Calle y al exsecretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Abel Furlán pidió el allanamiento del inmueble y que se profundice la investigación sobre el origen del dinero utilizado para concretar la operación.
El pedido fue presentado ante el juez federal Julián Ercolini, quien lleva adelante una investigación por presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita vinculada con el manejo de recursos de la UOM.
La presentación fue realizada por el abogado Yamil Castro Bianchi, representante de los gremialistas Ángel Derosso y Gerardo Piva, quienes actúan como querellantes y son opositores a Furlán. La solicitud apunta a establecer si los fondos utilizados para adquirir el departamento podrían estar relacionados con las maniobras que son objeto de investigación.
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En el escrito, la querella pidió que se profundice la pesquisa sobre el origen del dinero. En particular, planteó como hipótesis que fondos que eventualmente provinieran de las maniobras investigadas pudieran haber sido destinados a la adquisición, administración o incorporación de bienes al patrimonio de Calle.
La compra del departamento y la investigación sobre la UOM
María Soledad Calle es vicepresidenta de la Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), una empresa que aparece en el expediente por un contrato firmado con la UOM en febrero de 2023.
De acuerdo con la denuncia, ese acuerdo le permitió a la compañía administrar una parte de los fondos provenientes de los aportes de los trabajadores metalúrgicos. La empresa habría recibido el 0,5% del total de esos aportes, lo que, según la investigación, representaba ingresos de alrededor de $100 millones mensuales.
La situación adquirió relevancia para la causa debido a que Calle ya figuraba como empleada de la UOM al momento de la firma del contrato y, además, representaba al sindicato ante organismos internacionales.
La querella pretende ahora determinar si existe alguna relación entre los recursos bajo investigación y la adquisición del inmueble de San José 1111.
Lectura rápida
¿Qué se investiga en la causa? Se investiga la compra de un departamento y el origen del dinero utilizado para la operación.
¿Quiénes están involucrados en la investigación? La sindicalista María Soledad Calle y el exsecretario general de la UOM Abel Furlán.
¿Cuándo se firmó el contrato relacionado con la investigación? En febrero de 2023.
¿Dónde se ubica el departamento en cuestión? En el primer piso del edificio de San José 1111.
¿Por qué es relevante la situación de Calle en la causa? Porque ya era empleada de la UOM al momento de la firma del contrato y representaba al sindicato ante organismos internacionales.