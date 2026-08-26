Milei impulsa créditos hipotecarios en medio de creciente morosidad familiar

BUENOS AIRES — El gobierno de Javier Milei dio a conocer un nuevo plan el miércoles, destinado a incentivar los créditos hipotecarios utilizando recursos del sistema de seguridad social, en un contexto donde se ha observado un aumento significativo de la morosidad entre las familias argentinas con respecto a sus obligaciones financieras.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó a los medios que se destinarán 1.300 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a inversiones en plazos fijos en bancos, que, a su vez, ofrecerán líneas de crédito para la adquisición de la primera vivienda.

Caputo destacó que "en Argentina es complicado desarrollar el crédito hipotecario debido a nuestra histórica volatilidad económica" y precisó que actualmente este tipo de financiamiento representa apenas 2 puntos del PIB.

El anuncio se produce en un momento crítico, ya que Milei enfrenta presiones para abordar la situación de seis millones de personas que no pueden cumplir con sus deudas ante bancos y billeteras virtuales, en medio de una actividad económica desigual y una reducción del poder adquisitivo de los trabajadores.

Se estima que la nueva línea de créditos hipotecarios beneficiará entre 17.000 y 18.000 familias, que podrán acceder a un monto máximo de 200.000 dólares, con tasas de interés que no superarán el 7,5%.

El Banco Central ha reportado un aumento continuo en la tasa de morosidad durante los últimos 20 meses, alcanzando en junio un 17,5% del total del crédito en mora, siendo los préstamos personales y las tarjetas de crédito responsables de más del 70% de la deuda morosa.

El gobierno ha atribuido esta situación a una "falta de cultura financiera" entre los ciudadanos, quienes han comenzado a recurrir a nuevas fuentes de financiamiento, además de los bancos, y ha declinado intervenir en lo que considera un problema entre partes privadas.

Recientemente, un grupo de deudores realizó una movilización en Buenos Aires para denunciar las condiciones de refinanciamiento impuestas por bancos y otros acreedores, que consideran insostenibles. Este miércoles, el oficialismo también detuvo varias iniciativas opositoras en la Cámara de Diputados que buscaban declarar la emergencia crediticia.

Caputo subrayó que la tasa de morosidad en créditos hipotecarios es baja, situándose en 1,6%, en comparación con otros tipos de deudas. Aseguró que el Banco Central se encargará de supervisar a las entidades que participen en el nuevo plan.

Una dosis de justicia social

Milei, quien se ha mostrado como un ferviente defensor del anarco-capitalismo, ha declarado que no modificará su plan económico de austeridad de cara a las elecciones generales de octubre, a pesar de las inquietudes en los mercados sobre el impacto de la caída de ingresos en el apoyo a su gobierno.

El ministro afirmó que este plan representa un avance hacia la justicia social, al permitir que quienes tienen empleo accedan a una vivienda. Sin embargo, este concepto es también una bandera del peronismo opositor.

Además, Caputo resaltó que esta medida contribuirá a revitalizar la industria de la construcción, uno de los sectores más afectados por la paralización de la obra pública en el marco del plan de austeridad.