India y Europa se movilizan para ayudar a Nepal tras inundaciones devastadoras

Tras las intensas inundaciones que afectaron a Nepal el pasado miércoles, India ha decidido enviar 10 toneladas de ayuda humanitaria y medicamentos esenciales. El anuncio fue realizado por el ministro de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, quien compartió sus condolencias en una publicación en X, destacando que estas inundaciones han resultado en la muerte de al menos 157 personas, mientras que cientos más permanecen desaparecidos.

"Nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas y todos los afectados", expresó Jaishankar. Además, subrayó el compromiso de India de apoyar a Nepal y a su población en estos momentos difíciles, según información de la cadena CNN y la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) también ha hecho un anuncio significativo, informando que destinará US$ 1,2 millones en fondos de emergencia a la Cruz Roja de Nepal como respuesta a la crisis generada por las inundaciones.

El jefe de la delegación de la FICR en Nepal, David Fisher, afirmó que la liberación de estos fondos permitirá a la Cruz Roja actuar de inmediato mientras continúan las evaluaciones de la situación. "Estamos siguiendo de cerca la situación y estamos preparados para brindar apoyo adicional si las necesidades aumentan. Tampoco olvidaremos el apoyo para su recuperación a largo plazo, ya que pueblos enteros y zonas comerciales han quedado arrasados", agregó Fisher.

Europa se suma a la ayuda humanitaria

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también expresó la disposición de Europa para movilizar ayuda tras las devastadoras inundaciones que han afectado tanto a Nepal como a China. En sus declaraciones, von der Leyen manifestó su solidaridad con todos los afectados, especialmente con las familias que han perdido a seres queridos o que aún esperan noticias.

La presidenta también destacó que el servicio de satélites de la Unión Europea, conocido como Copernicus, ha sido activado para ayudar a cartografiar las zonas afectadas en Nepal y respaldar la respuesta sobre el terreno. "Estamos preparados para movilizar más ayuda europea", concluyó von der Leyen.