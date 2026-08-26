Blake Lively recibe 400.000 dólares en honorarios legales tras disputa con Justin Baldoni

NUEVA YORK — La actriz Blake Lively obtendrá más de 400.000 dólares de los 8 millones que había solicitado en honorarios legales al actor y director Justin Baldoni, tras resolver su disputa relacionada con la producción de la película de 2024 "It Ends With Us" ("Romper el círculo"), según dictaminó un juez federal el miércoles.

El juez Lewis J. Liman explicó en su decisión escrita en Manhattan que Lively no tenía derecho a la totalidad de la suma que sus abogados afirmaron haber gastado, dado que Baldoni y su productora, Wayfarer Studios LLC, presentaron sus propias reclamaciones en respuesta a la demanda inicial de Lively en diciembre de 2024.

Reconociendo la intensa batalla legal entre Lively y Baldoni, el juez limitó los honorarios legales que se le concedieron a Lively, citando los límites de una ley californiana diseñada para proteger a sobrevivientes de acoso sexual y discriminación de acciones legales represivas. Esta ley solo permite el reembolso de los costos legales relacionados con la defensa contra reclamaciones de difamación, no de todas las demandas presentadas por Baldoni.

Finalmente, el juez resolvió que Lively tiene derecho a recibir 363.245 dólares en honorarios de abogados y 44.206 dólares en costas.

Se realizaron solicitudes de comentarios a Baldoni y a los representantes de Lively.

En su demanda, Lively alegó haber sido víctima de acoso sexual, represalias, incumplimiento de contrato, angustia emocional intencional y negligente, así como invasión de la privacidad. Por su parte, Baldoni negó las acusaciones, afirmando que las quejas sobre su conducta eran fabricadas por Lively para tomar control creativo de la película.

Tras la demanda de Lively, Baldoni y Wayfarer presentaron una contrademanda contra ella y su esposo, el actor Ryan Reynolds, por extorsión civil, difamación, invasión de la privacidad, incumplimiento del deber de buena fe y interferencia económica.

En junio de 2025, el juez Liman desestimó la contrademanda de Baldoni y Wayfarer, y casi un año después, desechó las acusaciones de acoso sexual de Lively, argumentando que ella era una contratista independiente y no una empleada durante la filmación de la película.

A principios de mayo, antes de un juicio programado, Lively y Baldoni llegaron a un acuerdo, reconociendo que las preocupaciones de Lively "merecían ser escuchadas" y reafirmando su compromiso con ambientes laborales libres de conductas inapropiadas.

La película "It Ends With Us", basada en la novela superventas de Colleen Hoover sobre una relación que se deteriora en violencia doméstica, se estrenó en agosto de 2024, superando las expectativas de taquilla a pesar de las críticas sobre su tratamiento del abuso. La disputa entre Lively y Baldoni desvió la atención del mensaje de la película y su éxito.

Durante el rodaje, Lively alegó que Baldoni hizo comentarios inapropiados sobre su apariencia y violó límites físicos en escenas íntimas, así como presionó para incluir desnudez en contra de su voluntad durante una escena crítica.

Baldoni, por su parte, negó haber actuado fuera de los parámetros normales del proceso creativo de la realización de una película.

Blake Lively es conocida por su papel en "The Sisterhood of the Traveling Pants" y en la serie "Gossip Girl", mientras que Justin Baldoni es reconocido por su papel en "Jane the Virgin" y su trabajo como director y autor.