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Mbappé brilló con un hat-trick y el Real Madrid goleó a la Real Sociedad en La Liga

El Real Madrid se impuso 4-1 a la Real Sociedad en un gran partido donde Kylian Mbappé destacó con tres goles. Vinícius Júnior también contribuyó en el regreso de José Mourinho al Bernabéu.

26/08/2026 | 18:08Redacción Cadena 3

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Con hat-trick de Mbappé, Real Madrid aplasta 4-1 a Real Sociedad en regreso de Mourinho al Bernabéu

FOTO: Con hat-trick de Mbappé, Real Madrid aplasta 4-1 a Real Sociedad en regreso de Mourinho al Bernabéu

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Kylian Mbappé comenzó su temporada goleadora con un triplete en la victoria del Real Madrid por 4-1 contra la Real Sociedad en la Liga de España. Este encuentro marcó el primer partido en casa del equipo bajo la dirección de José Mourinho en su segunda etapa como técnico.

Mbappé anotó un tanto en la primera parte y dos más en la segunda, liderando al Madrid hacia un contundente triunfo ante la Real Sociedad. Además, Vinícius Júnior se unió a la fiesta goleadora, marcando en la segunda mitad, mientras que Jude Bellingham se destacó al proporcionar dos asistencias, una de ellas para el primer gol de Vinícius.

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El encuentro fue el segundo de la temporada para el Madrid, que ya había comenzado la liga con una victoria ante el Espanyol. El regreso de Mourinho al estadio Santiago Bernabéu fue recibido con entusiasmo por los aficionados, quienes vieron a su equipo desplegar un gran juego y asegurar los tres puntos con una actuación convincente.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
El Real Madrid ganó 4-1 a la Real Sociedad, con un hat-trick de Mbappé y un gol de Vinícius Júnior.

¿Quién destacó en el encuentro?
Kylian Mbappé fue el jugador más destacado, anotando tres goles.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se llevó a cabo en la jornada de la Liga de España en agosto de 2026.

¿Dónde se realizó el encuentro?
El encuentro tuvo lugar en el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.

¿Por qué es relevante este partido?
Marcará el regreso de Mourinho al banquillo del Madrid, además de la gran actuación de Mbappé.

[Fuente: AP]

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