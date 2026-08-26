Mbappé brilló con un hat-trick y el Real Madrid goleó a la Real Sociedad en La Liga

FOTO: Con hat-trick de Mbappé, Real Madrid aplasta 4-1 a Real Sociedad en regreso de Mourinho al Bernabéu

Kylian Mbappé comenzó su temporada goleadora con un triplete en la victoria del Real Madrid por 4-1 contra la Real Sociedad en la Liga de España. Este encuentro marcó el primer partido en casa del equipo bajo la dirección de José Mourinho en su segunda etapa como técnico.

Mbappé anotó un tanto en la primera parte y dos más en la segunda, liderando al Madrid hacia un contundente triunfo ante la Real Sociedad. Además, Vinícius Júnior se unió a la fiesta goleadora, marcando en la segunda mitad, mientras que Jude Bellingham se destacó al proporcionar dos asistencias, una de ellas para el primer gol de Vinícius.

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¿KIKI MBAPPÉ? NO… ¡TRIki Mbappé! Atención a ESPECTACULAR pase de Vinicius para que Kylian defina con calidad y sentencie su Hat-Trick en el 4-1 vs. Real Sociedad.



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El encuentro fue el segundo de la temporada para el Madrid, que ya había comenzado la liga con una victoria ante el Espanyol. El regreso de Mourinho al estadio Santiago Bernabéu fue recibido con entusiasmo por los aficionados, quienes vieron a su equipo desplegar un gran juego y asegurar los tres puntos con una actuación convincente.