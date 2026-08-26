Sofía Gala aclara su relación con Fito Páez: "Nunca fuimos pareja"
La actriz reafirmó que nunca fue pareja del músico y por tanto, no se "separó" ya que no había un noviazgo previo, según su relato.
FOTO: Sofía Gala se desentendió de Fito Páez.
Buenos Aires, 26 de agosto (NA) -- La actriz Sofía Gala negó cualquier vínculo amoroso con el músico Fito Páez, desmintiendo así los rumores sobre una supuesta "separación" ya que, según ella, nunca existió un noviazgo. La artista expresó su descontento al señalar que "ni a su mamá —Moria Casán— le importó su verdad" y agregó: "No quiero naturalizar que me pregunten con quién me acuesto".
En declaraciones en un programa de televisión, Sofía afirmó: "He dicho, desde hace mucho tiempo y está en cualquier archivo, que Fito y yo somos amigos y nunca tuvimos un vínculo de pareja". Su aclaración se produjo tras ser consultada sobre un posible quiebre en la relación.
La actriz también reflexionó sobre el tema, sugiriendo que es un caso de "posverdad", ya que "a nadie, ni a mi mamá, les importó lo que yo dijera. Todos entraron en una ‘fantasy’ y ahora tengo que salir a desmentir algo que ya lo hice".
"Prefiero, siempre, no salir a decir nada porque, por más que hable, la gente va a pensar lo que quiera y los medios van a decir lo que quieran. Me parece re loco", agregó, refiriéndose a cómo los medios han interpretado su relación con Páez, a pesar de las imágenes que muestran la química entre ambos en diversas ocasiones.
"No hablo mucho porque no quiero naturalizar más el hecho de que la gente venga y te pregunte con quién te acostás o con quién salís. Sigue sin parecerme normal. Trato de no hablar de mis parejas porque no me hace sentir bien", concluyó Sofía Gala.
Lectura rápida
¿Qué afirmó Sofía Gala sobre Fito Páez?
Negó tener un vínculo amoroso y aclaró que nunca fueron pareja.
¿Cómo reaccionó Sofía ante los rumores?
Se mostró molesta y consideró que la gente no prestó atención a su verdad.
¿Qué relación tiene Sofía con Fito?
Reiteró que son amigos y no han tenido un noviazgo.
¿Cuál es su opinión sobre las preguntas sobre su vida privada?
Dijo que no quiere que la gente le pregunte con quién se acuesta.
¿Cómo se siente con la atención mediática?
Prefiere no hablar para evitar que se construyan narrativas erróneas.
[Fuente: Noticias Argentinas]