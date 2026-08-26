Un joven de 22 años fue asesinado por la policía en Pensilvania al confundir una casa

FOTO: Hombre dice que su hijo fue asesinado por la policía en Pensilvania cuando fue a la casa equivocada

Un joven de 22 años fue fatalmente herido por la policía en Pensilvania cuando los agentes acudieron a un posible robo. Según su padre, el joven, identificado como Glenwood Pysher IV, se encontraba en la casa incorrecta y esperaba a que sus amigos lo recogieran cuando ocurrió el trágico incidente.

La policía del municipio de Upper Pottsgrove, ubicado al noroeste de Filadelfia, recibió una llamada al 911 alrededor de las 00:30 del domingo sobre un posible intento de allanamiento, según lo informado por la fiscalía de distrito del condado de Montgomery. En el comunicado, se indicó que los agentes encontraron a Pysher en la parte trasera de la vivienda y le dispararon, resultando en su muerte.

El padre de Pysher, Glen Pysher, relató que su hijo y sus amigos habían estado en varios bares y, al separarse para pasar la noche, el joven tomó un camino equivocado. De acuerdo con lo que le han contado sus amigos, el padre sostiene que Pysher intentó ingresar por error a lo que creía era la casa de uno de ellos. En el momento de los hechos, no portaba armas, solo un teléfono y una mochila con ropa y algunas cervezas.

"Intentó abrir la perilla de la puerta y asustó al dueño de la casa", narró el padre. "Lo que entendemos es que gritó: '¡Hey! ¡Abre la puerta!' porque pensaba que estaba en la casa de su amigo".

Posteriormente, Pysher se sentó en el porche trasero y realizó una llamada a sus amigos, quienes se dieron cuenta de que estaba en el lugar equivocado y se disponían a ir a buscarlo. Sin embargo, minutos después, vieron llegar vehículos policiales y de emergencia, suponiendo que su amigo iba a ser arrestado por estar ebrio en la vía pública. Lamentablemente, se enteraron de que le habían disparado.

Un registro del Departamento de Seguridad Pública del condado de Montgomery indica que la policía fue enviada a las 12:30 y llegó a las 12:34. El jefe de policía del municipio, Al Werner, se negó a brindar información adicional, incluyendo los nombres de los agentes implicados, hasta que la investigación esté completa. La Oficina de Detectives del condado de Montgomery ya está investigando el incidente, según se reportó.

Pysher estaba a punto de comenzar su último año en la Universidad St. Elizabeth en Nueva Jersey, donde tenía planes de jugar béisbol y convertirse en profesor de historia y entrenador tras graduarse.

Su padre lo describió como un joven cariñoso que, a pesar de ser un "cabeza hueca", disfrutaba ayudar a los demás. Desde el tiroteo, ha recibido mensajes de excompañeros de equipo y entrenadores que compartieron recuerdos conmovedores sobre su hijo. Uno de ellos mencionó: 'Estaba pasando por momentos difíciles en su vida. Iba por el camino equivocado. Y tu hijo fue quien me ayudó a encarrilar mi vida'.

El padre también expresó su frustración por la falta de información que ha recibido de la policía desde el tiroteo. Recientemente, llamó para preguntar si podía recoger los zapatos negros favoritos de su hijo para enterrarlos con él, pero le dijeron que eso debía ser considerado.

"Luego me devolvieron la llamada diciendo que tienen que pensarlo. No saben si pueden dármelos", comentó el padre.