El Ejército de EE.UU. avanza en la construcción de microrreactores nucleares en cinco bases

WASHINGTON — El Ejército de Estados Unidos confirmó el miércoles su intención de erigir microrreactores nucleares en cinco de sus bases militares, que se extenderán desde Nueva York hasta Texas. Este desarrollo busca ofrecer una fuente de energía confiable, sin depender de la red eléctrica comercial.

La decisión se produce en un contexto donde el gobierno del presidente Donald Trump está impulsando con fuerza el avance de la energía nuclear de próxima generación. Esto incluye la inyección de miles de millones de dólares en préstamos para la construcción de grandes reactores nucleares, a fin de satisfacer la creciente demanda de electricidad generada por los centros de datos. Hasta la fecha, ningún microrreactor nuclear ha suministrado energía a la red eléctrica comercial en Estados Unidos.

El Ejército ha seleccionado a cinco empresas que recibirán hasta 2.200 millones de dólares a lo largo de cinco años para construir y operar estos microrreactores, siempre que cumplan con los objetivos de rendimiento establecidos. Se prevé que se instalen más de 20 de estos reactores nucleares.

Oficiales del Ejército y representantes de la industria destacan que los microrreactores proporcionan una fuente de energía resiliente, esencial para mantener la infraestructura crítica en las instalaciones militares en caso de interrupciones en la red. Estos reactores son capaces de operar durante años sin necesidad de recargas de combustible.

El secretario del Ejército, Dan Driscoll, señaló que estas adjudicaciones fortalecerán la capacidad de las fuerzas armadas para ofrecer energía segura y confiable directamente a sus instalaciones. "Estamos construyendo la resiliencia energética necesaria para proyectar poder de combate a nivel global, sin depender de redes externas que pueden ser vulnerables", afirmó.

Las subvenciones forman parte del "Programa Janus", que busca desarrollar energía nuclear de próxima generación. Las autoridades buscan acelerar la transición de los diseños de reactores avanzados de la fase experimental a la provisión de energía en los próximos años. Jeff Waksman, principal subsecretario adjunto del Ejército para instalaciones, energía y medio ambiente, explicó que este programa será la "punta de lanza" para la energía nuclear militar.

Sin embargo, los críticos del plan argumentan que los reactores nucleares son costosos y presentan riesgos superiores en comparación con otras fuentes de energía. Waksman aseguró que estos reactores se apagarán de manera segura en caso de fallos y que el Ejército no los incorporará a sus instalaciones sin la certeza de su seguridad. Además, se está trabajando en un acuerdo con el Departamento de Energía para el manejo de desechos radiactivos, garantizando que no habrá almacenamiento a largo plazo en estas instalaciones.

Retos y expectativas del proyecto

Los funcionarios del Ejército son conscientes de que implementar energía nuclear en una base militar será un desafío. Por esta razón, eligieron cinco empresas para asegurar que al menos una de ellas tenga éxito. Las compañías seleccionadas son: Antares Nuclear en Fort Bragg, BWX Technologies en Fort Campbell, General Atomics Electromagnetic Systems en Fort Hood, Radiant Industries en Fort Benning y Westinghouse Government Services en Fort Drum.

El senador Chuck Schumer solicitó al Ejército que eligiera Fort Drum, subrayando que las misiones críticas que apoya esa instalación requieren de una generación de energía segura y confiable.

Los reactores serán autorizados por el Ejército, en lugar de por la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NRC). El Ejército se esfuerza por alinear sus procesos regulatorios para minimizar cambios significativos en los diseños de las empresas, facilitando la obtención de autorizaciones posteriores de la NRC. Además del financiamiento federal, se anticipa recibir miles de millones de dólares en inversión privada.

Las bases militares seguirán conectadas a la red, y cada reactor proporcionará entre uno y 20 megavatios de potencia, dependiendo del diseño de la empresa. Las bases más grandes requieren tanta energía como una pequeña ciudad. Antares y Radiant planean entregar sus reactores en paquetes de tres.

Actualmente, el Ejército utiliza diésel como principal respaldo para su infraestructura crítica. Sin embargo, en un conflicto, podría ser complicado trasladar combustibles fósiles, lo que hace que la energía nuclear se convierta en una opción estratégica.

Un reactor en Fort Belvoir, Virginia, que comenzó a operar en 1957, fue el primer reactor nuclear en suministrar electricidad a una red comercial durante un periodo prolongado, según el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

Impulso al desarrollo nuclear en EE.UU.

Antares, con sede en California, ha alcanzado un hito en el programa piloto que podría permitirle generar electricidad en un plazo de pocos años. La compañía destacó que el anuncio del Ejército amplía su impulso.

Tori Shivanandan, presidenta de Radiant, también con sede en California, afirmó que la adjudicación de 750 millones de dólares por parte del Ejército es una prueba de confianza en la capacidad de Radiant para producir, desplegar y operar microrreactores nucleares de forma segura para las fuerzas armadas. "El programa Janus contribuirá a construir un país más fuerte y resiliente", aseguró.

Rex Geveden, presidente de BWXT, afirmó que el programa Janus representa el camino más creíble hacia una energía nuclear desplegable en el país.

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Esta información fue reportada por McDermott desde Providence, Rhode Island.

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