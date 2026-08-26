Falleció Sal Veder, fotógrafo de AP que capturó el emotivo regreso de un prisionero de guerra

SACRAMENTO, California, EE.UU. — El reconocido fotógrafo ganador del Premio Pulitzer, Slava "Sal" Veder, falleció el 22 de agosto a los 99 años. Su familia informó que el fotoperiodista jubilado de The Associated Press murió en su hogar del condado de El Dorado, California, a solo ocho días de alcanzar su centenario.

Nacido en el Área de la Bahía de San Francisco el 30 de agosto de 1926, Veder tenía 46 años cuando, en marzo de 1973, fue enviado a la Base Aérea Travis para documentar el regreso del teniente coronel Robert L. Stirm y otros prisioneros de guerra provenientes de Vietnam. Durante el evento, Veder se encontraba en un abarrotado corral de prensa, luchando por capturar las mejores imágenes, cuando notó que los cuatro hijos de Stirm corrían hacia su padre.

"Se podía notar, incluso a distancia, lo que estaban sintiendo. Se les veía por todas partes: en sus rostros, en la forma en que todos echaron a correr. También hubo una oleada de emoción en la multitud", comentó Veder en una entrevista de 2015 con The Guardian.

Con un cuarto oscuro improvisado en un baño de mujeres de la base, Veder reveló seis imágenes, incluyendo la famosa "Burst of Joy" ("Estallido de alegría"), que le valió el Pulitzer de 1974 en fotografía de reportaje. La imagen retrata a Stirm de espaldas, convirtiéndolo en un soldado cualquiera que regresa a la innegable alegría de sus hijos.

La fotografía se transformó en un símbolo del fin de la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Sin embargo, para Stirm, ese momento estuvo marcado por la tristeza, ya que recibió una carta de ruptura de su esposa, Loretta, justo al ser liberado. La pareja se divorció un año después. Stirm falleció en 2025.

Slava J. Veder trabajó como redactor deportivo y editor de noticias antes de unirse a The Associated Press en 1961. A lo largo de su carrera, cubrió importantes eventos históricos, desde las protestas contra la guerra de Vietnam hasta el juicio por el robo a un banco de la heredera de un periódico Patty Hearst.

Amigos y colegas recordaron a Veder como una persona cálida y humilde. Era conocido por su amor por el patinaje sobre hielo y la navegación a vela, y por su compromiso en mentorear a fotógrafos más jóvenes. Brad Mangin, un fotógrafo independiente, lo describió como "el hombre más dulce" que había conocido. Eric Risberg, otro fotógrafo de AP, destacó su habilidad para conectar imágenes con palabras, alentando a otros a profundizar en las historias que capturaban.

Veder se jubiló de AP en 1993, dejando un legado que perdurará en la memoria colectiva del periodismo fotográfico.