Murió Rubén Rada, una de las figuras de la música popular uruguaya

Rubén Rada murió este miércoles a los 83 años, luego de permanecer cerca de un mes internado por una neumonía bilateral. Su familia confirmó la noticia a través de las redes sociales del artista y destacó el esfuerzo del equipo médico que lo atendió durante las últimas semanas.

“Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15.30, se fue, y ahora descansa en paz, nuestro querido esposo, padre y abuelo”, comunicó su familia. El mensaje señaló además que el músico había luchado durante un mes contra la enfermedad y sus complicaciones.

La muerte de Rada deja una profunda huella en la cultura uruguaya. Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, desarrolló una carrera de más de seis décadas y fue uno de los grandes responsables de llevar el candombe hacia nuevos territorios musicales, fusionándolo con el rock, el jazz, el funk y otros géneros.

Una trayectoria marcada por el candombe y el rock

Rada integró algunas de las agrupaciones más importantes de la historia de la música uruguaya. Formó parte de El Kinto, Tótem y Opa, proyectos fundamentales para comprender la evolución del candombe y el rock en Uruguay y en el Río de la Plata.

A lo largo de su extensa carrera solista también construyó un repertorio propio que trascendió generaciones. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “Las manzanas”, “Mi país”, “Cha-cha muchacha”, “Dedos”, “Blumana” y “Muriendo de plena”.

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Su aporte no se limitó a la creación musical. Rada se convirtió en un referente cultural de Uruguay y en uno de los artistas que mejor representaron la capacidad de la música popular para combinar raíces locales con influencias internacionales.

Murió mientras preparaba nuevos proyectos

La despedida ocurrió cuando el músico todavía mantenía una intensa actividad artística. A pesar de sus 83 años, Rada tenía varios proyectos previstos para los próximos meses.

Trabajaba en un disco junto a Los Auténticos Decadentes y había anunciado dos conciertos con el músico brasileño Chico César en Buenos Aires.

También preparaba un esperado reencuentro con Tótem, con dos funciones previstas para octubre en el Auditorio Nacional del Sodre. La propuesta contemplaba su regreso junto al bajista Daniel “Lobito” Lagarde y el baterista Santiago Almeijenda, dos de los integrantes originales vivos de la banda.

El proyecto quedó inconcluso tras su fallecimiento.

Su último cumpleaños y un proyecto entre generaciones

El pasado 16 de julio, el día en que cumplió 83 años, Rada había presentado ¿Quién va a cantar?, un proyecto audiovisual basado en encuentros con diferentes artistas para intercambiar repertorios y reinterpretar canciones emblemáticas.

El primer episodio reunió al músico con La Vela Puerca, con nuevas versiones de “El Viejo” y “Biafra”. La propuesta sintetizaba una de las características centrales de su carrera: la búsqueda permanente del diálogo entre distintas generaciones de músicos.

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Ese mismo día, Rada había compartido imágenes de los ensayos para el homenaje a Tótem junto a Lagarde.

“Estoy muy feliz, en mis jóvenes 83 años, de seguir disfrutando de proyectos tan lindos”, había escrito entonces en sus redes sociales.

La frase adquiere ahora un significado especial: hasta sus últimos meses, Rubén Rada continuó haciendo aquello que definió toda su vida artística, crear, tocar y conectar generaciones a través de la música.

Su legado queda así asociado a una obra que ayudó a cambiar para siempre la música popular uruguaya y que convirtió al candombe en un lenguaje capaz de dialogar con buena parte de los géneros contemporáneos del Río de la Plata.